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Футболисты «Сахалин-М» снова проиграли команде из Владивостока

Футболисты «Сахалин-М» снова проиграли команде из Владивостока

Счет матча - 0:2

3 июля во Владивостоке «Луч-Энергия-М» и «Сахалин-М» сыграли повторный матч первенства России (третий дивизион, «Дальний Восток»), сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

В последние дни островитянам никак не удается справиться с футболистами из Приморья. Первая игра этих команд, начавшаяся 1 июля и закончившаяся на следующий день, завершилась победой хозяев поля (4:2).

Затем «Луч-Энергия» одолел команду ОГАУ «ФК «Сахалин» на зональном турнире Кубка РФС среди юношей 2003 г.р. в Хабаровске (4:0).

Матч молодежных команд в столице Приморского края вновь закончился поражением сахалинцев. На 10-й минуте Егор Холодилов вывел «Луч-Энергию-М» вперед. Второго гола пришлось ждать час игрового времени. На 71-й минуте Юрий Громов увеличил преимущество хозяев поля до двух мячей.

Островитяне предприняли попытки изменить ход игры, но когда через пять минут с поля был удален Вадим Тригубов, оставивший гостей в меньшинстве, стало понятно, что это не их день. Итог - 2:0 в пользу «Луча-Энергии-М».

«Сахалин-М» провел матч в следующем составе: Евстафьев, Сырбу (Жигулин, 71), Черномазов, Саркисов, Васюк, Тригубов, Савлук, Гаврилко, Мелконян, Масляк, Крупельницкий (Прохоров, 73).

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:32 0
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