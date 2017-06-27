Льготную ипотеку на строительство домов оформили семь сахалинских семей

spk39.ru

Все они воспитывают трех или более детей

В Сахалинское ипотечное агентство все чаще стали обращаться многодетные родители за ипотечным займом на возведение индивидуального жилья. Требований к тем, кто желает строить дом, агентством выдвигается немного. Земля может быть у семьи как в собственности, так и в аренде. Отсутствие коммуникаций и какой-либо инфраструктуры на участке не имеет значения.

- Поддержка семей с тремя и более детьми - одно из приоритетных направлений работы нашего агентства. Пока к нам обратилось семь претендентов на льготный кредит, которые ранее получили землю в качестве меры поддержки. Ни одной многодетной семье отказано не было. Займы были предоставлены на строительство жилых домов с внутренней отделкой и инженерными коммуникациями, - отметил руководитель Сахалинского ипотечного агентства Геннадий Осипов. - Первоначальным взносом у заемщиков стали средства, выданные многодетным семьям по линии министерства социальной защиты, - добавил он.

Речь идет о единовременной денежной помощи на уплату первоначального взноса на условиях беспроцентного займа при заключении договора с Сахалинским ипотечным агентством. Эта новая мера поддержки многодетных семей действует с апреля текущего года. Даже те семьи, которые когда-то уже получили земельный участок бесплатно в собственность могут использовать данную социальную выплату на первоначальный взнос на строительство жилья, заключив договор с ипотечным агентством.

- Данная мера поддержки была введена законом Сахалинской области от 31.03.2017 № 22-ЗО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Сахалинской области» для облегчения финансовой нагрузки на семьи при покупке или строительстве жилья. Ведь для улучшения жилищных условий многодетные ищут собственные дополнительные средства к той единовременной выплате до 2 миллионов рублей, что мы даем. До вступления в силу новой меры поддержки семьи люди были вынуждены брать оставшуюся сумму от стоимости квартиры или строящегося дома в банках под очень высокие проценты. Сейчас есть реальная возможность получить беспроцентный займ, в том числе на строительство индивидуального жилого дома на собственном либо находящемся в аренде земельном участке - подчеркнула министр социальной защиты региона Елена Касьянова.

Также Елена Касьянова отметила, что с 2014 года при бюджетной поддержке купили квартиры или построили дома почти 7 000 сахалинских семей. Общая сумма затрат из областного бюджета около 4 миллиардов рублей. В этом году благодаря мерам поддержки жилищные условия уже улучшили 554 сахалинских семьи. Объем бюджетной поддержки составил - 365,3 млн. рублей.

Стоит отметить, что с этого года сахалинские семьи, имеющие пятерых и более детей, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, получают необходимую сумму на покупку квартиры в среднем около семи миллионов рублей на семью.

С 10 июля данной мерой поддержки будут охвачены семьи с четырьмя и более детьми, также нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Кроме этого семьи, воспитывающие пятерых и более детей, могут рассчитывать на сумму до 1 млн. рублей на покупку автомобиля, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

В области продолжают действовать ежемесячные денежные выплаты на обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до трех лет и беременных женщин, а также единовременные выплаты при рождении первого ребенка без учета доходов семьи.

Введен ряд новых мер поддержки для семей с низким уровнем доходов:

- дополнительная адресная поддержка молодой семьи при рождении ребенка (до 30 000 рублей);

- адресная продовольственная корзина отдельным категориям семей: малоимущие многодетные, одинокие матери, молодые семьи, семьи с детьми инвалидами (2500 рублей на семью 1 раз в квартал).

Увеличился размер выплаты на приобретение одежды школьникам с 6000 тысяч до 10 000 тысяч рублей.

Также с этого года предоставляется компенсация расходов по оплате ежемесячных взносов за жилое помещение в многоквартирном арендном доме в размере 50% для отдельных категорий семей с детьми (молодые, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами).

С мая текущего года для семей с детьми в возрасте до трех лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, студенческих семей и семей с детьми-инвалидами на базе 10 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних (гг. Южно-Сахалинск, Макаров, Корсаков, Оха, Поронайск, Анива, Томари, с.Кировское, пгт Смирных) открыты пункты проката по временному предоставлению предметов первой необходимости и детского инвентаря. Перечень предметов проката достаточно разнообразный: летние и зимние коляски, санки, кроватки, стульчики для кормления, ходунки и пр.

Еще одно нововведение вступит в силу с января 2018 года - это предоставление областного материнского капитала в размере 150 000 рублей за рождение первого ребенка семье, где возраст мамы 19-25 лет.