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В Холмске сэкономили на дорожном ремонте 12 млн рублей

В Холмске сэкономили на дорожном ремонте 12 млн рублей

Эти деньги обещают разыграть на новых аукционах

В конце июня в Холмске определились подрядчики, которые займутся капитальным ремонтом нескольких дорог города, сообщает пресс-службу местной администрации. Работы по ремонту дороги по улице Советская от «Южного» гастронома до пожарной части выиграла компания «Ремстрой», а участок дороги от железнодорожного переезда до здания Роспотребнадзора – компания «Риндзин». На днях состоится подписание контрактов.

Аукционы позволили сэкономить около 12 млн. рублей, это позволит объявить новые конкурсы и продолжить реконструкцию Советской, а также провести ямочный ремонт в других районах города.

В стороне от ремонта осталась площадь Ленина, это связано с предстоящим ремонтом путепровода. Из-за этого основной транспортный поток придётся именно на площадь. После обновления путепровода в бюджет на 2018 год будут заложены средства на капремонт и этого участка.

Заключены договоры на реконструкцию 34 дворовых территорий. В планах также восстановление фасадов 38 жилых домов. Будет отремонтирован и фасад дома по улице Первомайская, 2, пережившего весной пожар и уже получившего новую кровлю.

Идёт определение земельных участков для возведения школы на 400 мест (район улицы Некрасова) и поликлинического здания на 6000 кв.м, которое позволит соединить разбросанные по городу медучреждения и улучшить качество предоставляемых медицинских услуг.

Кроме того, получено экспертное заключение на проект реконструкции Малкинского водовода, начинаются конкурсные процедуры. Определяется и порядок процедур по реконструкции путепровода на улице Советская.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:28 0
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