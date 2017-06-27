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Два дня «Сахалин-М» пытался одолеть футболистов из Владивостока

Два дня «Сахалин-М» пытался одолеть футболистов из Владивостока

В первый день матч отменили из-за ливня

Экстремальной получилась дебютная игра в зоне «Дальний Восток» третьего дивизиона. «Луч-Энергия-М» (Владивосток) и «Сахалин-М» выходили на поле дважды, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

Изначально матч был запланирован на 1 июля. Однако через 17 минут после начала главный арбитр Сергей Цыганок принял решение прервать встречу из-за мощнейшего ливня. К этому времени счет был равным – 1:1. На седьмой минуте Вадим Масляк вывел «Сахалин-М» вперед, но через три минуты хозяева поля восстановили равновесие.

2 июля команды продолжили матч с 17-й минуты. Через десять минут после возобновления игры «Луч-Энергия-М» забил второй гол. Буквально тут же Вадим Масляк оформил «дубль» и сравнял счет. Но на исходе тайма футболисты из Владивостока вновь вышли вперед, а после перерыва закрепили свое преимущество. Итог – 4:2 в пользу «Луча-Энергии-М».

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:52 0
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