Два дня «Сахалин-М» пытался одолеть футболистов из Владивостока

Изначально матч был запланирован на 1 июля. Однако через 17 минут после начала главный арбитр Сергей Цыганок принял решение прервать встречу из-за мощнейшего ливня. К этому времени счет был равным – 1:1. На седьмой минуте Вадим Масляк вывел «Сахалин-М» вперед, но через три минуты хозяева поля восстановили равновесие.

2 июля команды продолжили матч с 17-й минуты. Через десять минут после возобновления игры «Луч-Энергия-М» забил второй гол. Буквально тут же Вадим Масляк оформил «дубль» и сравнял счет. Но на исходе тайма футболисты из Владивостока вновь вышли вперед, а после перерыва закрепили свое преимущество. Итог – 4:2 в пользу «Луча-Энергии-М».