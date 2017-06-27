Футболисты «Сахалина» не смогли одолеть «Луч-Энергию» из Владивостока

В Хабаровске пройден экватор зонального турнира Кубка РФС («Дальний Восток») среди юношей 2003 г.р. клубов ФНЛ и ПФЛ. 3 июля команды сыграли матчи третьего тура, после которого определился главный претендент на единственную путевку на финал Кубка РФС в Саранск, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

«Луч-Энергия» из Владивостока нанес поражение «Сахалину-2003» (4:0). Это уже третья подряд победа футболистов из столицы Приморья, и они на четыре очка опережают ближайшего преследователя.

Два остальных матчах завершились ничейными результатами. «РСДЮФШ» (Нерюнгри) и «Смена» (Комсомольск-на-Амуре) обменялись тремя забитыми мячами (3:3). А «СКА-Хабаровск» и «Локомотив» из Уссурийска забили друг другу по одному голу (1:1).

Положение команд: 1. «Луч-Энергия» - 9 очков. 2. «РСДЮФШ» - 5. 3 – 4. «Сахалин-2003» и «СКА-Хабаровск» - по 4. 5 – 6. «Смена» и «Локомотив» - по 1.

5 июля состоятся следующие матчи: