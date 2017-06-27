новости
новости
Регистрация
Юная сахалинка стала чемпионом России по шахматам

Юная сахалинка стала чемпионом России по шахматам

Алиса Маринина одержала семь побед и две ничьи

В Евпатории завершился этап детского Кубка России по шахматам. В турнире девочек до 11 лет выступала Алиса Маринина из Южно-Сахалинска. Ее соперницами были шахматистки из Республики Крым, Москвы, Челябинска, Чувашии и Ханты-Мансийского автономного округа. Турнир пошел по круговой системе при десяти участницах.

В первом туре островитянка в тяжелой и затяжной борьбе одержала победу над Ульяной Лавровой из Москвы. Хорошее начало придало Алисе сил, и она в семи турах сделала только одну ничью при шести победах, обеспечив себе место в тройке призеров.

В восьмом туре сахалинка играла черными с рейтинг-фаворитом турнира Полиной Корневой из Челябинска, которая к этому времени потеряла одно очко.

- Партия длилась очень долго – почти четыре часа. Все это время соперница имела хорошие шансы на победу, но Алиса боролась до последнего хода, что позволило ей перейти в ничейный коневой эндшпиль и уверенно свести партию вничью, - рассказала мама Алисы самая известная островная шахматистка Татьяна Маринина.

Перед последней партией ситуация в верхней части турнирной таблицы оставалась очень запутанной. В случае поражения Алиса заняла бы третье место. Ничья гарантировала ей второй приз, и только победа – первый.

- Уже в дебюте Алиса получила позиционное преимущество, которое вскоре переросло в материальное. И через два часа после начала тура ее соперница сдалась, - порадовалась за свою дочь Татьяна Маринина.

В итоге Алиса Маринина стала победительницей этапа Кубка России. В девяти турах она набрала восемь очков, не проиграв ни одной партии (семь побед и две ничьи), и на пол-очка опередила свою ближайшую преследовательницу, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:40 +4
Другие статьи по темам
Место
ЕвпаторияКрым
Прочее
Сахалинская областьшахматыдети
Популярное на ASTV
На смену дождливым выходным на Сахалин придет сухая и жаркая погода
На смену дождливым выходным на Сахалин придет сухая и жаркая погода
Тысячи мальков горбуши погибли в пересохшей реке на Сахалине
Тысячи мальков горбуши погибли в пересохшей реке на Сахалине
1 июля на Сахалине дорожает киловатт-час
1 июля на Сахалине дорожает киловатт-час
Сахалинская полиция и родственники просят помощи в розыске пропавшего
Сахалинская полиция и родственники просят помощи в розыске пропавшего

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 10:14
умничка
Ответить
+3
Online
евгений Online
Написано сегодня, в 10:45
Ответить
+5
Nato4ka
Написано сегодня, в 13:32
Добрая новость с утра.
С победой девочку!
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Ничьей закончилась встреча ФК «Сахалин» и командой из Нерюнгри
Ничьей закончилась встреча ФК «Сахалин» и командой из Нерюнгри
Японские бизнесмены покинули Курилы
Японские бизнесмены покинули Курилы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru