Юная сахалинка стала чемпионом России по шахматам

В Евпатории завершился этап детского Кубка России по шахматам. В турнире девочек до 11 лет выступала Алиса Маринина из Южно-Сахалинска. Ее соперницами были шахматистки из Республики Крым, Москвы, Челябинска, Чувашии и Ханты-Мансийского автономного округа. Турнир пошел по круговой системе при десяти участницах.

В первом туре островитянка в тяжелой и затяжной борьбе одержала победу над Ульяной Лавровой из Москвы. Хорошее начало придало Алисе сил, и она в семи турах сделала только одну ничью при шести победах, обеспечив себе место в тройке призеров.

В восьмом туре сахалинка играла черными с рейтинг-фаворитом турнира Полиной Корневой из Челябинска, которая к этому времени потеряла одно очко.

- Партия длилась очень долго – почти четыре часа. Все это время соперница имела хорошие шансы на победу, но Алиса боролась до последнего хода, что позволило ей перейти в ничейный коневой эндшпиль и уверенно свести партию вничью, - рассказала мама Алисы самая известная островная шахматистка Татьяна Маринина.

Перед последней партией ситуация в верхней части турнирной таблицы оставалась очень запутанной. В случае поражения Алиса заняла бы третье место. Ничья гарантировала ей второй приз, и только победа – первый.

- Уже в дебюте Алиса получила позиционное преимущество, которое вскоре переросло в материальное. И через два часа после начала тура ее соперница сдалась, - порадовалась за свою дочь Татьяна Маринина.

В итоге Алиса Маринина стала победительницей этапа Кубка России. В девяти турах она набрала восемь очков, не проиграв ни одной партии (семь побед и две ничьи), и на пол-очка опередила свою ближайшую преследовательницу, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.