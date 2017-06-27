Ничьей закончилась встреча ФК «Сахалин» и командой из Нерюнгри

В Хабаровске начался зональный турнир Кубка РФС («Дальний Восток») среди клубов ФНЛ и ПФЛ, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Шесть команд юношей 2003 г.р. оспаривают путевку на финал соревнований в Саранск. Игры проходят на запасном поле стадиона им. В.И. Ленина.

В первом туре команда ОГАУ «ФК «Сахалин» соперничала с «РСДЮФШ» из Нерюнгри. Матч оказался самым результативным в туре и завершился боевой ничьей (2:2). «Лучу-Энергии» (Владивосток) для победы над «Локомотивом» из Уссурийска хватило одного забитого гола (1:0). Точно с таким же счетом «СКА-Хабаровск» выиграл у «Смены» из Комсомольска-на-Амуре.

Сегодня пройдут игры второго тура: