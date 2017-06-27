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Японские бизнесмены покинули Курилы

Японские бизнесмены покинули Курилы

Предприниматели провели на островах четыре дня

За четыре дня делегация японских бизнесменов посетила острова Кунашир, Итуруп и Шикотан. Цель поездки заключалась в том, чтобы выяснить возможности для совместной экономической деятельности России и Японии на этих землях. Руководствуясь данной установкой, предприниматели и представители власти из соседней страны ознакомились с работой нескольких десятков объектов транспорта, энергетики, туризма, торговли, рыболовства и медицины. Состоялись встречи с российскими предпринимателями, в ходе которых обсуждались совместные проекты.

Итоги визита подвели сегодня на пассажирском судне «Этопирика» - оно доставило иностранную группу на острова. С российской стороны в заключительном совещании участвовали губернатор Олег Кожемяко и прибывший в регион заместитель федерального министра экономического развития Станислав Воскресенский.

Гости проявили интерес к сотрудничеству по широкому перечню направлений, предложенных властями Сахалинской области. В энергетике – это строительство ветродизельных электростанций. Такие энергоустановки эффективны в условиях сильной ветровой нагрузки на Курилах. Они позволяют экономить на топливе в ветреную погоду и гарантируют выработку тока при штиле. Подобную универсальную генерацию предложено построить в Южно-Курильске.

В сфере транспорта японский опыт может быть использован при модернизации портовых сооружений. Это расширит возможности причалов, и по оценке, привлечет на острова дополнительных бизнесменов и туристов. Еще одно важное условие при этом – наладить прямое паромное и авиационное сообщение между Южными Курилами и Японией. Инициативу ранее озвучил сахалинский губернатор и она нашла поддержку у членов бизнес-миссии.

Достигнуты предварительные договоренности и в рыбной отрасли. Вариантов взаимодействия здесь множество – от применений японских технологий ловли и переработки биоресурсов до создания совместных предприятий. Перспективной признана марикультура. Иностранцы нашли условия в курильских бухтах оптимальными для выращивания морских биоресурсов.

Заслуживают особого внимания, по мнению гостей, проекты в гостиничном бизнесе, здравоохранении, жилищном строительстве, сферах утилизации бытовых отходов и торговли. Для ремонта автомобилей на Курилах предложено создать сервисные центры.

- Иностранная бизнес-миссия завершила работу на Курилах. Считаю, что главная цель достигнута – изучены возможности для двустороннего сотрудничества на островах. Мы дали гостям свои предложения, пригласили участвовать в совместных проектах, вкладывать в эти земли инвестиции, создавать производства. Теперь ждем предложений от японской стороны, чтобы продолжить дальнейшие консультации, - отметил по итогам совещания губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. - По каждому из предложенных проектов потребуется детализация - необходимы уточнения, дополнительные данные и расчеты. Исходим из того, что все начинания на Курильских островах должны реализовываться на взаимовыгодных и взаимоприемлемых условиях.

Ожидается, что в ближайшие дни руководитель бизнес-миссии - специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава - доложит Синдзо Абэ о результатах поездки.

Напомним, ранее главы России и Японии договорились на высшем уровне о проработке вопросов совместной экономической деятельности на Курильских островах, сообщает пресс-секретарь губернатора Сахалинской области. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 08:08 +3
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Комментарии
NNS41148
Написано сегодня, в 08:41
Хотелось бы,чтоб с одной стороны совместное освоение пошло на пользу нашему населению островов,и чтоб не закончилось как с гостиницами "Санта" и "Сахалин-Саппоро".
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+1
Андрей Кузьмин
Написано сегодня, в 10:43
Это хорошо, что японцы на марикультурное производство нацелены. Выращивание морских биоресурсов - серьезная сфера занятости для южной (незамерзающей) оконечности Сахалина.
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+2
Online
ZLOI275 Online
Написано сегодня, в 10:47
Ура какое значимое событие. И кажись даже острова не отмели
. А наши небось уже прикидывают сколько в карман положат
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+3
Татьяна БЛ
Написано сегодня, в 11:33
Что то прям на Кунашир захотелось
давненько я там не гостевала...
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0
Online
ateriya Online
Написано сегодня, в 11:37
Ну все товарищи. Можете прощаться с островами. Вы и правда думаете что будет сотрудничество? Честное и открытое? И они такие прям заинтересованные что то выращивать а потом этим делиться на равных,или как там мечтают наши люди? Забудьте. Можно сказать что подписали добровольную передачу островов дружественной Японии.
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+1
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 12:54
ateriya, .....потом правящая партия меняется и условия сотрудничества меняются автоматически,наши уже 100 раз так делали.

Хотя может всё произойти по вашему сценарию,продадут острова,ведь едросия капец какая жадная до денег.А Кожемяко сделают-врагом народа(с вытекающими)как Берию.Хотя странно как до сих пор до него не добрались за строительство космодрома,чот не тонет он
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0
Online
ateriya Online
Написано сегодня, в 13:05
S.T.A.L.K.E.R., а вариант такой. Что то происходит и Одна из сторон чем то недовольна. Контракт требуют расторгнуть. Но. Либо выплачиваем деньги вложенные в проэкт Японцами,либо отдам право пользования островами на лет так триста. А так как Россия самая бедная страна и денег в бюджете нет,Япония победила без войны. Чисто и аккуратно. А главное по закону. Рыба уже в обход Сахалина пошла. Прямиком на острова. Ждать не долго. Как там пословица у них? Долгий путь начинается с одного шага. Вот вам и шаг.
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+1
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 13:39
ateriya, Навряд ли,далеко ходить не надо,пример тому СПГ.
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0
Еще 1 комментарий
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