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Сегодня в Южно-Сахалинске наступит «Ночь пожирателей рекламы»

Сегодня в Южно-Сахалинске наступит «Ночь пожирателей рекламы»

Она начнется в 21 час

Сегодня в областном центре пройдет «Ночь пожирателей рекламы - 2017». С 21 часа до поздней ночи в Чехов-центре зрителям покажут отборную коллекцию остроумных и пикантных рекламных роликов. По словам организаторов, эта реклама совсем не похожа на привычную, идущую по телевизору – во время «Ночи» показывают клипы кинематографического уровня, берущие награды на международных конкурсах.

Помимо показов, всех зрителей ждут живая музыка от Jazz Time и «Дивертисмента», креативные и яркие фотозоны, а также фотомагниты компании InstaLab, артисты театра «Карабаса Барабаса», аниматоры в роскошном гриме от салона красоты Trendy, горячие танцы от студии «Атмосфера» и проекта «Золото небес», чувственные танцы от театра танца «Диалог», фокусник, розыгрыш сертификата от мехового дома «Знатные меха» на сумму 50 000 рублей, розыгрыш телефона Samsung Galaxy S8 от сети магазинов «Самсунг» и другие сюрпризы для всех гостей.

Для тех же, чья душа после просмотра роликов и светского общения пожелает ощутить энергетику танцпола, LOONA club предлагает бесплатный вход. Для этого достаточно предъявить бумажный или электронный билет «Ночи пожирателей», но только после 2:00.

Небольшое количество билетов все еще есть в продаже. До 21:30 их можно купить на ASTV.RU, а до 22:00 – в кассе «Чехов-центра», непосредственно перед мероприятием.

сегодня, в 13:33 −3
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Ночь пожирателей рекламы-2017
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Комментарии
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 15:04
у той, что в саже вся, такой пятачок прикольный, только и осталось, что хрюкнуть для полной картины
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+1
Bokassa
Написано сегодня, в 15:08
как то навеяло
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+2
AndrewYa
Написано сегодня, в 16:43
а групповое фото будет по окончанию этого мероприятия, хоть глянуть на тех кто там был. страна должна знать кого от рекламы прет
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0
Zwain
Написано сегодня, в 17:09
дур"Дом"-3 и Ксюша Собчак президент!!!
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0
Sakhalinezzz
Написано сегодня, в 18:11
А че за суета вокруг этого сборища придурков?
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0
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