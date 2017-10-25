Сегодня в Южно-Сахалинске наступит «Ночь пожирателей рекламы»

Сегодня в областном центре пройдет «Ночь пожирателей рекламы - 2017». С 21 часа до поздней ночи в Чехов-центре зрителям покажут отборную коллекцию остроумных и пикантных рекламных роликов. По словам организаторов, эта реклама совсем не похожа на привычную, идущую по телевизору – во время «Ночи» показывают клипы кинематографического уровня, берущие награды на международных конкурсах.

Помимо показов, всех зрителей ждут живая музыка от Jazz Time и «Дивертисмента», креативные и яркие фотозоны, а также фотомагниты компании InstaLab, артисты театра «Карабаса Барабаса», аниматоры в роскошном гриме от салона красоты Trendy, горячие танцы от студии «Атмосфера» и проекта «Золото небес», чувственные танцы от театра танца «Диалог», фокусник, розыгрыш сертификата от мехового дома «Знатные меха» на сумму 50 000 рублей, розыгрыш телефона Samsung Galaxy S8 от сети магазинов «Самсунг» и другие сюрпризы для всех гостей.

Для тех же, чья душа после просмотра роликов и светского общения пожелает ощутить энергетику танцпола, LOONA club предлагает бесплатный вход. Для этого достаточно предъявить бумажный или электронный билет «Ночи пожирателей», но только после 2:00.

Небольшое количество билетов все еще есть в продаже. До 21:30 их можно купить на ASTV.RU, а до 22:00 – в кассе «Чехов-центра», непосредственно перед мероприятием.