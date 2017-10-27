Южно-Сахалинск стал призером конкурса на лучшее благоустройство

Правительство России подвело итоги всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Южно-Сахалинск завоевал третье место в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства». Всего на конкурс подали больше 500 заявок.

Как отмечают в администрации областного центра, к участию в конкурсе был представлен опыт работы муниципалитета за 2016 год, когда был взят курс на реализацию комплексной программы благоустройства города, финансируемой из бюджетов всех уровней, с полной синхронизацией действий областных и городских структур.

Так, в 2016 году был выполнен капитальный ремонт 93 дворов и внутриквартальных проездов, приведены в порядок фасады 49 многоквартирных домов, обновлено свыше 4 км тротуаров, построено 8 спортивных площадок для массовых занятий спортом по месту жительства, на 60% обновлен парк пассажирских автобусов, обустроены современные газоны и места для отдыха горожан, выполнен большой объем работ по благоустройству городского парка им. Ю. А. Гагарина.

- Это – успех всего города, каждого его жителя. За два года мы, не побоюсь этого слова, совершили прорыв в благоустройстве. Однако он невозможен был бы без коллективного труда сотрудников администрации города, строителей, общественников и жителей Южно-Сахалинска, которые активно обсуждали проекты своих дворов, вносили предложения по ремонту скверов и фасадов. Специалисты муниципалитета достойно выполнили проектные и организационные работы, подрядчики смогли воплотить задуманное, ну и, конечно, финансовая и политическая поддержка области - все это дало ощутимый результат. Это серьезная оценка нашей работы на федеральном уровне. Нам нужно держать планку и не останавливаться на достигнутом, - отметил Сергей Надсадин.

В 2017-м в городе также был выполнен большой объем работ по благоустройству: отремонтировано порядка 18 км дорог, три сквера на улице Сахалинской, высажено более полумиллиона растений (цветы, кустарники, деревья). В завершающей стадии ремонт дворовых территорий, фасадов, установка автобусных павильонов.

Создание комфортной среды не ограничивается исключительно строительством новых объектов и созданием мест для отдыха. Конечной целью ее формирования является долгосрочное развитие города. Это увеличение численности населения, создание новых рабочих мест, развитие инвестиционных проектов, рост туристического потока. Все эти показатели также оценивались конкурсной комиссией, в состав которой вошли депутаты Государственной Думы, руководители Минюста, Минстроя, Минэкономразвития РФ, эксперты и общественники. Областной центр пропустил вперед лишь Воронеж и Геленджик.

За победу в конкурсе Южно-Сахалинск получит денежный приз – 2 миллиона рублей. Эти средства пойдут также на благоустройство.