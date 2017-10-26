новости
новости
Регистрация
Samsung Galaxy S8 разыграют на «Ночи пожирателей рекламы»

Samsung Galaxy S8 разыграют на «Ночи пожирателей рекламы»

До Ночи осталось всего два дня, а у организаторов все новые сюрпризы

Партнер «Ночи пожирателей рекламы» - сеть фирменных магазинов Samsung в Южно-Сахалинске - решил разыграть на мероприятии смартфон Samsung Galaxy S8. Счастливым обладателем нового телефона станет самый везучий и быстрый гость Ночи. 

3 ноября, в 21:00 в «Чехов-центре» пройдет «Ночь пожирателей рекламы - 2017». Живая музыка от Jazz Time и «Дивертисмент», креативные и яркие  фотозоны, а также фотомагниты компании InstaLab, артисты театра «Карабаса Барабаса», аниматоры в роскошном гриме от салона красоты Trendy, горячие танцы от студии «Атмосфера» и проекта «Золото небес», чувственные танцы от театра танца «Диалог»,  фокусник, розыгрыш сертификата от мехового дома «Знатные меха» на сумму 50 000 рублей и другие сюрпризы для всех гостей.

Ночь близко!

Билеты пока есть в кассе «Чехов-центра» и на сайте.

сегодня, в 11:31 +1
Другие статьи по темам
Место
Чехов-центр
Прочее
Ночь пожирателей рекламы-2017
Популярное на ASTV
Тело новорожденного мальчика нашли за гаражами на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске
Тело новорожденного мальчика нашли за гаражами на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске
Шестиклассник устроил стрельбу в школе на севере Сахалина
Шестиклассник устроил стрельбу в школе на севере Сахалина
Мужчину с ребенком сбил автомобиль в Южно-Сахалинске
Мужчину с ребенком сбил автомобиль в Южно-Сахалинске
Задержан преступник, жестоко избивший бармена в Южно-Сахалинске
Задержан преступник, жестоко избивший бармена в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 11:35
достойная труба, пол года полета - один позитив, у женый айфун 7 и С8 явно лучше
Ответить
0
Online
AndrewYa Online
Написано сегодня, в 12:19
не набрали нужно колличества дау....в. на это "развлекательное" шоу, в ход пошли завлечения и подарочки )))
Ответить
0
Online
organizator Online
Написано сегодня, в 12:40
AndrewYa, Вы, пожалуйста, мнение свое про мероприятие высказывайте, но гостей - будьте добры, не обзывайте. Хорошего вам дня и прекрасного настроения.
Ответить
+1
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 14:45
сидеть и смотреть всю ночь эту дебильную рекламу да ещё и за бабки, ну не бред
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Всероссийский турнир по рукопашному бою пройдет в Южно-Сахалинске
Всероссийский турнир по рукопашному бою пройдет в Южно-Сахалинске
Юные теннисисты с Сахалина завоевали медали дальневосточного турнира
Юные теннисисты с Сахалина завоевали медали дальневосточного турнира
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru