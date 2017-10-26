Samsung Galaxy S8 разыграют на «Ночи пожирателей рекламы»
До Ночи осталось всего два дня, а у организаторов все новые сюрпризы
Партнер «Ночи пожирателей рекламы» - сеть фирменных магазинов Samsung в Южно-Сахалинске - решил разыграть на мероприятии смартфон Samsung Galaxy S8. Счастливым обладателем нового телефона станет самый везучий и быстрый гость Ночи.
3 ноября, в 21:00 в «Чехов-центре» пройдет «Ночь пожирателей рекламы - 2017». Живая музыка от Jazz Time и «Дивертисмент», креативные и яркие фотозоны, а также фотомагниты компании InstaLab, артисты театра «Карабаса Барабаса», аниматоры в роскошном гриме от салона красоты Trendy, горячие танцы от студии «Атмосфера» и проекта «Золото небес», чувственные танцы от театра танца «Диалог», фокусник, розыгрыш сертификата от мехового дома «Знатные меха» на сумму 50 000 рублей и другие сюрпризы для всех гостей.
Ночь близко!
Билеты пока есть в кассе «Чехов-центра» и на сайте.
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Комментарии
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Bokassa Online
Написано сегодня, в 11:35
достойная труба, пол года полета - один позитив, у женый айфун 7 и С8 явно лучше
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AndrewYa Online
Написано сегодня, в 12:19
не набрали нужно колличества дау....в. на это "развлекательное" шоу, в ход пошли завлечения и подарочки )))
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organizator Online
Написано сегодня, в 12:40
AndrewYa, Вы, пожалуйста, мнение свое про мероприятие высказывайте, но гостей - будьте добры, не обзывайте. Хорошего вам дня и прекрасного настроения.
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Charon Online
Написано сегодня, в 14:45
сидеть и смотреть всю ночь эту дебильную рекламу да ещё и за бабки, ну не бред
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