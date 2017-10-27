фото и видео очевидцев
Четыре человека пострадали по вине пьяного водителя в Поронайском районе
Автомобиль опрокинулся на заброшенном аэродроме
2 ноября примерно в 23:00 25–летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer Seria, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по территории заброшенного аэродрома в Поронайском районе. Этот участок не контролируется сотрудниками ГИБДД.
Водитель не справился с управлением, автомобиль опрокинулся.
Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, водитель покинул место происшествия, но затем самостоятельно обратился в медицинское учреждение Поронайска.
В результате ДТП водитель и трое пассажиров, в том числе 16 – летняя девушка получили телесные повреждения. В нарушение ПДД, они не были пристегнуты ремнями безопасности.
По данному факту проводится проверка.
Галерея
5 Четыре человека пострадали по вине пьяного водителя в Поронайском районе
Другие статьи по темам
Событие
Место
Комментарии
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 13:55 Отредактированно сегодня, в 13:55
Четыре человека пострадали по вине пьяного водителя, они были не в курсе что он пьян когда в машину садились ? Мне так подозревается что пили они вместе
Ответить
+11
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 13:55
"... Этот участок не контролируется сотрудниками ГИБДД...", а они чё-то где-то ещё и контролируют
Ответить
+5
Online
Ogonek Online
Написано сегодня, в 14:30 Отредактированно сегодня, в 14:31
Charon, этот участок находится вне основной трассы,в отдаленном месте,то есть в лесном массиве.Наверное за ползуникой ездили,там обычно осенью мы грибы собираем..Вот они и погрЭбли..
Ответить
+3
Hasen
Написано сегодня, в 13:59
не удачно жучканули )))
Ответить
+3
Ghostbusters
Написано сегодня, в 14:00
Mitsubishi Lancer Seria не правильно написали!! Cedia правильно
Ответить
+2
ZLOI275
Написано сегодня, в 14:14
Этот экстра водила что кульбиты через морду сделал?
Ответить
0
valentin1976
Написано сегодня, в 14:22
алгкоголь никогда до добра не доводит
Ответить
+1