Четыре человека пострадали по вине пьяного водителя в Поронайском районе

фото и видео очевидцев

2 ноября примерно в 23:00 25–летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer Seria, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по территории заброшенного аэродрома в Поронайском районе. Этот участок не контролируется сотрудниками ГИБДД.

Водитель не справился с управлением, автомобиль опрокинулся.

Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, водитель покинул место происшествия, но затем самостоятельно обратился в медицинское учреждение Поронайска.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров, в том числе 16 – летняя девушка получили телесные повреждения. В нарушение ПДД, они не были пристегнуты ремнями безопасности.

По данному факту проводится проверка.