новости
новости
Регистрация
Четыре человека пострадали по вине пьяного водителя в Поронайском районе
фото и видео очевидцев

Четыре человека пострадали по вине пьяного водителя в Поронайском районе

Автомобиль опрокинулся на заброшенном аэродроме

2 ноября примерно в 23:00 25–летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer Seria, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по территории заброшенного аэродрома в Поронайском районе. Этот участок не контролируется сотрудниками ГИБДД.

Водитель не справился с управлением, автомобиль опрокинулся.

Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, водитель покинул место происшествия, но затем самостоятельно обратился в медицинское учреждение Поронайска.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров, в том числе 16 – летняя девушка получили телесные повреждения. В нарушение ПДД, они не были пристегнуты ремнями безопасности.

По данному факту проводится проверка.

Галерея
Четыре человека пострадали по вине пьяного водителя в Поронайском районе, Фото: 1
Четыре человека пострадали по вине пьяного водителя в Поронайском районе, Фото: 2
Четыре человека пострадали по вине пьяного водителя в Поронайском районе, Фото: 3
Четыре человека пострадали по вине пьяного водителя в Поронайском районе, Фото: 4
Четыре человека пострадали по вине пьяного водителя в Поронайском районе, Фото: 5
показать все фотографии
Четыре человека пострадали по вине пьяного водителя в Поронайском районе
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:43 +2
Другие статьи по темам
Событие
ДТП
Место
Поронайский район
Популярное на ASTV
Мертвого мужчину обнаружили у железнодорожных путей в Южно-Сахалинске
Мертвого мужчину обнаружили у железнодорожных путей в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске пропала 21-летняя жительница Шахтерска
В Южно-Сахалинске пропала 21-летняя жительница Шахтерска
Медведи вышли к жилым домам в Ногликах
Медведи вышли к жилым домам в Ногликах
Сотни морских звезд выбросило на берег в Стародубском
Сотни морских звезд выбросило на берег в Стародубском

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 13:55 Отредактированно сегодня, в 13:55
Четыре человека пострадали по вине пьяного водителя, они были не в курсе что он пьян когда в машину садились ? Мне так подозревается что пили они вместе
Ответить
+11
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 13:55
"... Этот участок не контролируется сотрудниками ГИБДД...", а они чё-то где-то ещё и контролируют
Ответить
+5
Online
Ogonek Online
Написано сегодня, в 14:30 Отредактированно сегодня, в 14:31
Charon, этот участок находится вне основной трассы,в отдаленном месте,то есть в лесном массиве.Наверное за ползуникой ездили,там обычно осенью мы грибы собираем..Вот они и погрЭбли..
Ответить
+3
Hasen
Написано сегодня, в 13:59
не удачно жучканули )))
Ответить
+3
Ghostbusters
Написано сегодня, в 14:00
Mitsubishi Lancer Seria не правильно написали!! Cedia правильно
Ответить
+2
ZLOI275
Написано сегодня, в 14:14
Этот экстра водила что кульбиты через морду сделал?
Ответить
0
valentin1976
Написано сегодня, в 14:22
алгкоголь никогда до добра не доводит
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Из реабилитационного центра в Аниве сбежала несовершеннолетняя
Из реабилитационного центра в Аниве сбежала несовершеннолетняя
Сегодня в Южно-Сахалинске наступит «Ночь пожирателей рекламы»
Сегодня в Южно-Сахалинске наступит «Ночь пожирателей рекламы»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru