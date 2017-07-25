Ученые прогнозируют извержение вулкана на острове Матуа

Фотограф - Гурьянов В.Б

Они следят за Пиком Сарычева через спутники

На вулкане Пик Сарычева на острове Матуа может произойти новое извержение. В этом случае пепловые выбросы создадут опасность для международных и местных авиалиний проходящих вдоль Курильских островов. В настоящее время для населенных пунктов на островах Кунашир, Итуруп, Шикотан и Парамушир вулкан опасности не представляет.

Сейчас специалисты наблюдают за вулканом через спутник.

Отметим, Пик Сарычева – один из наиболее активных вулканов на Курильских островах. Его высота - 1446 м. Последнее сильное извержение произошло в июне 2009 года. Тогда выбросы достигали высоты до 21 км н.у.м, а вулканический пепел выпадал даже на Сахалине.

В июне 2017 года сотрудники ИМГиГ ДВО РАН обследовали вулкан. Дно кратера было заполнено затвердевшей лавой в форме выпуклого щита. Признаков активизации вулкана обнаружено не было. Об этом сообщает группа SVERT ИМГиГ ДВО РАН.