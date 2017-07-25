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Ученые прогнозируют извержение вулкана на острове Матуа
Фотограф - Гурьянов В.Б

Ученые прогнозируют извержение вулкана на острове Матуа

Они следят за Пиком Сарычева через спутники

На вулкане Пик Сарычева на острове Матуа может произойти новое извержение. В этом случае пепловые выбросы создадут опасность для международных и местных авиалиний проходящих вдоль Курильских островов. В настоящее время для населенных пунктов на островах Кунашир, Итуруп, Шикотан и Парамушир вулкан опасности не представляет.

Сейчас специалисты наблюдают за вулканом через спутник.

Отметим, Пик Сарычева – один из наиболее активных вулканов на Курильских островах. Его высота - 1446 м. Последнее сильное извержение произошло в июне 2009 года. Тогда выбросы достигали высоты до 21 км н.у.м, а вулканический пепел выпадал даже на Сахалине. 

В июне 2017 года сотрудники ИМГиГ ДВО РАН обследовали вулкан. Дно кратера было заполнено затвердевшей лавой в форме выпуклого щита. Признаков активизации вулкана обнаружено не было. Об этом сообщает группа SVERT ИМГиГ ДВО РАН.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:02 +1
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Комментарии
Child_of_Sun
Написано сегодня, в 18:08
Чегой-то там вояки нашуровали
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+1
Римма Хайрутдинова
Написано сегодня, в 18:35
Child_of_Sun, строем прошли, резонанс создали
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0
NNS41148
Написано сегодня, в 18:38
Child_of_Sun, явно природа не хочет,чтоб на Матуа была военная база.
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