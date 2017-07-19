Ученые вернулись из экспедиции на самый загадочный остров Курильской гряды

Сотрудники Института морской геологии и геофизики ДВО РАН вернулись из экспедиции на остров Матуа. Там специалисты собрали обширный материал, касающийся изучения истории активности вулкана Пик Сарычева (абс. выс. - 1446 м) - одного из наиболее активно действующих вулканов Курильской островной гряды.

Для этого детально изучались разрезы почвенно-пирокластического чехла, представляющего собой своего рода слоеный пирог, образованный чередованием слоев рыхлого вулканического материала (тефры), выброшенного вулканическими эксплозиями (взрывами) и погребенных почв, сформированных в периоды вулканического затишья. Радиоуглеродное датирование палеопочв, подстилающих или перекрывающих тефру, позволит установить их абсолютный возраст и воссоздать, таким образом, летопись извержений вулкана Пик Сарычева за последние тысячи лет.

В южной части острова, районе мысе Юрлова (Орлова), были проведены палеовулканологические исследования, направленные на изучение особенностей протекания наиболее ранних этапов вулканизма острова, которые являются принципиально важными для понимания общих закономерностей эволюции островодужного вулканизма.

Кроме того, в ходе экспедиции 2017 года дважды, 20 и 29 июня, были совершены восхождения на вершину вулкана Пик Сарычева для проведения визуальных наблюдений за современной парогазовой активностью вершинного кратера.

Также важно отметить, что в первые дни проведения полевых работ на Матуа была развернута сеть из четырех сейсмостанций, осуществлявших непрерывную регистрацию сейсмических сигналов на протяжении всего периода пребывания полевого отряда, вплоть до окончания экспедиции.

В ходе геоботанических исследований оценивалось восстановление и проводилось изучение растительного покрова на лахаре, а также на лавовом и пирокластическом потоках, связанных с мощным извержением 2009 года. Кроме того, был проведен сбор образцов наиболее возрастных особей ольховника для дендрохронологических и микробиологических исследований, а также представителей лихенофлоры с осторовов Матуа и Топорковый для создания флористического списка и биохимических изысканий.

Доставка полевого отряда на остров осуществлялась на БДК «Адмирал Невельской» тихоокеанского флота, в рамках совместной экспедиции министерства обороны Российской Федерации, русского географического общества и тихоокеанского флота. Возвращались участники из экспедиции на килекторном судне «КИЛ-168», также входящем в состав тихоокеанского флота РФ, сообщает пресс-служба ИМГиГ ДВО РАН.