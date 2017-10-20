Победителей чемпионата «Абилимпикс» наградили в Южно-Сахалинске

Лучшие студенты и школьники с ограниченными возможностями здоровья отправятся на финал соревнований в Москву

Торжественная церемония закрытия II Регионального чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ограниченными возможностями здоровья состоялась в сахалинском техникуме сервиса. Участниками состязаний в этом году стали 42 конкурсанта, сообщает пресс-служба правительства островного региона.

Олимпиада возможностей проходила в течение двух дней по 8 профессиональным компетенциям. Пять - для студентов и специалистов (поварское дело, малярное дело, издательское дело, документационное обеспечение управления и архивоведение, деревообработка) и три для школьников (робототехника, администрирование баз данных, дизайн персонажей анимация).

Мастерство конкурсантов по каждой компетенции оценивало жюри, в состав которого вошли преподаватели среднеобразовательных организаций, а также представители работодателей. Высшие награды получили победители в каждой компетенции.

Лучшим поварам стал Артур Бадретдинов, студент Сахалинский техникум сервиса, в компетенции «Малярное дело» первое место заняла Лилия Яцышина из того же учебного заведения. В номинации «Документационное обеспечение и архивоведение» — победила Алена Михайлова, студентка Сахалинского промышленно-экономического техникума. Лучшим в компетенции «Издательское дело» стал Денис Питта, студент Сахалинский техникум сервиса. В компетенции «Деревообработка» почетное первое место получил Константин Добряк из Сахалинского техникума строительства и ЖКХ. Среди школьников, которые занимаются на базе Учебного центра «Активное образование» первые места были присвоены: Владимиру Шубенкову – компетенция «Робототехника», Ольге Любчиновой - компетенция «Дизайн персонажей/анимация» и Илье Тен - компетенция «Администрирование баз данных».

Заслуженные награды победителям регионального отборочного этапа национального чемпионата вручил заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев. Он отметил, что чемпионат на Сахалине станет традиционным.

- «Абилимпикс» - это, прежде всего, стимулирование выпускников и молодых специалистов с ограниченными возможностями здоровья к профессиональному и личностному росту. Сахалин гордится вашими победами. Ваши достижения - это пример успеха, и надежда на самореализацию для будущих участников чемпионата, - сказал Антон Зайцев.

Победители Сахалинского чемпионата «Абилимпикс» отправятся в Москву для участия в финале III Национального чемпионата, который состоится с 30 ноября по 3 декабря 2017 года.