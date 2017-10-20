новости
новости
Регистрация
«Элвари-Сахалин» обменялся победами с «Динамо-МГТУ»

«Элвари-Сахалин» обменялся победами с «Динамо-МГТУ»

Матчи мужского чемпионата России продолжатся в выходные

В Одинцово продолжается третий тур мужского чемпионата России по волейболу (высшая лига «Б»). Накануне в трех парах команды сыграли повторные матчи.

В двух парах победитель первой игры взял верх и во второй. Так, «Подмосковье» второй раз подряд в трех партиях одолело «Динамо» из Краснодара. А ВК «Владимир» доказал свое превосходство над «Автомобилистом» из Санкт-Петербурга (3:1 и 3:0).

И лишь «Элвари-Сахалин» и «Динамо-МГТУ» из Майкопа обменялись победами. В первой игре сильнее были островитяне (3:0). Однако повторить свой успех они не смогли.

Первый сет второй игры был за сахалинцами. Затем они проиграли две партии подряд. Выиграв четвертый сет, «Элвари-Сахалин» перевел игру на тай-брейк, а в решающей партии немного хладнокровнее и удачливее были волейболисты из Майкопа. Итог – 3:2 (22:25, 25:23, 25:20, 20:25, 15:13) в пользу «Динамо-МГТУ».

Сегодня у команд день отдыха, а 28 и 29 октября «Элвари-Сахалин» сыграет с «Динамо» из Краснодара, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:45 0
Другие статьи по темам
Место
Одинцово
Прочее
волейболСахалинская областьчемпионат России
Популярное на ASTV
Даниил Зуев сдался полиции
Даниил Зуев сдался полиции
Следственный комитет попенял полиции на качество розыска Даниила Зуева
Следственный комитет попенял полиции на качество розыска Даниила Зуева
Пропавший в Южно-Сахалинске 12-летний мальчик найден
Пропавший в Южно-Сахалинске 12-летний мальчик найден
Тело женщины, покончившей с собой, сняли с балкона в Южно-Сахалинске
Тело женщины, покончившей с собой, сняли с балкона в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Ученые прогнозируют извержение вулкана на острове Матуа
Ученые прогнозируют извержение вулкана на острове Матуа
Детская филармония Сахалинской области начнет сезон с поездки в Китай
Детская филармония Сахалинской области начнет сезон с поездки в Китай
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru