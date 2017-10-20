«Элвари-Сахалин» обменялся победами с «Динамо-МГТУ»

В Одинцово продолжается третий тур мужского чемпионата России по волейболу (высшая лига «Б»). Накануне в трех парах команды сыграли повторные матчи.

В двух парах победитель первой игры взял верх и во второй. Так, «Подмосковье» второй раз подряд в трех партиях одолело «Динамо» из Краснодара. А ВК «Владимир» доказал свое превосходство над «Автомобилистом» из Санкт-Петербурга (3:1 и 3:0).

И лишь «Элвари-Сахалин» и «Динамо-МГТУ» из Майкопа обменялись победами. В первой игре сильнее были островитяне (3:0). Однако повторить свой успех они не смогли.

Первый сет второй игры был за сахалинцами. Затем они проиграли две партии подряд. Выиграв четвертый сет, «Элвари-Сахалин» перевел игру на тай-брейк, а в решающей партии немного хладнокровнее и удачливее были волейболисты из Майкопа. Итог – 3:2 (22:25, 25:23, 25:20, 20:25, 15:13) в пользу «Динамо-МГТУ».

Сегодня у команд день отдыха, а 28 и 29 октября «Элвари-Сахалин» сыграет с «Динамо» из Краснодара, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.