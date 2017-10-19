В грядущее воскресенье свое 65-летие отметит вневедомственная охрана. В преддверии праздника журналисты АСТВ поработали в составе одного из экипажей и убедились, что фраза «счет идет на секунды» для охраны не пустые слова. Они почти всегда первыми прибывают на место происшествия, где порой от слаженных действий зависит жизнь человека.

…Пять подъездов по пять этажей. Надо удостовериться, что в доме никого не осталось. Прямо за ним обнаружен снаряд. Рядом находится и детский сад, малышей также в срочном порядке эвакуировали. Территория огорожена и оцеплена. На месте все службы. Здесь же сотрудники вневедомственной охраны. Штатским проход запрещен.

- Это может быть очень опасно, потому что неизвестно, что это за предмет - боевой или нет. Приедут специалисты - будет уже известно. На каждый такой предмет выезжаем, как на боевой, как на реальный, - объясняет командир отделения задержания Роман Акулов.

К счастью, опасения не оправдались: саперы выяснили - снаряд не боевой.

Но времени на радость нет: сотрудникам вневедомственной охраны поступает новый вызов. На дереве недалеко от другого детского сада обнаружен самоубийца. Это раньше ведомство занималось относительно спокойной работой, теперь же в составе Росгвардии приходится рисковать каждый день. Почти никакой «бытовухи», только реальные преступления. А дома, как у обычных людей - жёны. Волнуются, говорит старший сержант Денис Мальгин:

- Особо много не говорю о своей работе. Мы на эту тему не разговариваем, чтобы не переживала. Дома ребенок…

Команда прибывает на место первой. К сожалению, на этот раз - вызов не ложный. Только обстоятельства оказались другими - вместо дерева местом суицида оказался балкон. Сотрудники вычисляют квартиру и отправляются звонить в дверь. Как и предполагалось, она заперта изнутри. Из разговора с соседкой выясняется: женщина жила дома одна.

Галерея 6 Журналисты АСТВ провели день в экипаже вневедомственной охраны

- Она замкнутая, немножко такая вспыльчивая. Если не по ней что-то, надо по головке гладить. Она в возрасте. Возможно, за 60, но она выглядит очень хорошо, - рассказала соседка погибшей Галина Лоскутова.

Следующий план действий таков - вызвать спасателей, проникнуть в квартиру через окно, изнутри открыть дверь.

Каждый день росгвардейцы борются за человеческие жизни - иногда даже против воли самих людей. Командир взвода Сергей Широкорад вспоминает неудавшегося самоубийцу в парке:

- Общался с матерью, прощался. Нас увидел, бросил в сугроб телефон и спрыгнул с табуретки. Петля затянулась. Но мы успели вовремя его вытащить. Потом уже, когда отдышался, в скорую помощь сел, поблагодарил. Сказал, что передумал.

…Спасатели за несколько минут устанавливают лестницу и легко, не повреждая стекло, вскрывают окно. Командир рапортует об окончании операции. Теперь уже делом займутся следователи. А сотрудникам вневедомственной охраны поступает новый вызов.