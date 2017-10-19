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В Сахалинской области стало больше на пять кандидатов в мастера спорта по каратэ

В Сахалинской области стало больше на пять кандидатов в мастера спорта по каратэ

Ребята выполнили разряды, добившись победы на всероссийских соревнованиях «Кубок маршала А.И.Покрышкина» в Новосибирске

Пять воспитанников областной спортивной школы олимпийского резерва восточных видов единоборств и холмской ДЮСШ выполнили норматив «Кандидат в мастера спорта России».

Распоряжением Министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области спортивный разряд КМС присвоен: Ким Ю Ми (тренер Рудых Ольга, Ким Леонид), Костюшкиной Жанне, Петракову Даниилу (тренер Керимов Расул), Ли Ен Бок (тренер Ефремов Григорий) и Тян Станиславу (тренер Тян Алексей).

Напомним, что ребята выполнили разряды, добившись победы на всероссийских соревнованиях «Кубок маршала А.И.Покрышкина» в Новосибирске. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:04 +2
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Комментарии
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 17:24
Стало больше каратистов!
Мне теперь совсем не страшно!
Ведь, наверное, помогут
От грабителей отбиться.
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