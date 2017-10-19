В Сахалинской области стало больше на пять кандидатов в мастера спорта по каратэ

Ребята выполнили разряды, добившись победы на всероссийских соревнованиях «Кубок маршала А.И.Покрышкина» в Новосибирске

Пять воспитанников областной спортивной школы олимпийского резерва восточных видов единоборств и холмской ДЮСШ выполнили норматив «Кандидат в мастера спорта России».

Распоряжением Министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области спортивный разряд КМС присвоен: Ким Ю Ми (тренер Рудых Ольга, Ким Леонид), Костюшкиной Жанне, Петракову Даниилу (тренер Керимов Расул), Ли Ен Бок (тренер Ефремов Григорий) и Тян Станиславу (тренер Тян Алексей).

Напомним, что ребята выполнили разряды, добившись победы на всероссийских соревнованиях «Кубок маршала А.И.Покрышкина» в Новосибирске.