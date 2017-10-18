Воспитанников детского сада «Ромашка» в Южно-Сахалинске эвакуировали из-за сообщения о снаряде

Сегодня, примерно в 12.00 поступило сообщение о том, что рядом с детским садом «Ромашка» в Южно-Сахалинске обнаружен снаряд. Воспитанников и персонал эвакуировали.

На место выехали все оперативные службы. С южной стороны садика, возле забора одного из предприятий в канаве обнаружен артиллерийский снаряд, предположительно 76-миллиметровый.

Снаряд на месте проверили саперы, оказалось, что он не боевой. Скорее всего, снаряд лежал там уже давно.

Детей завели в группы, но к тому времени многих уже забрали родителей.