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Воспитанников детского сада «Ромашка» в Южно-Сахалинске эвакуировали из-за сообщения о снаряде

Воспитанников детского сада «Ромашка» в Южно-Сахалинске эвакуировали из-за сообщения о снаряде

Боеприпас оказался учебным

Сегодня, примерно в 12.00 поступило сообщение о том, что рядом с детским садом «Ромашка» в Южно-Сахалинске обнаружен снаряд. Воспитанников и персонал эвакуировали.

На место выехали все оперативные службы. С южной стороны садика, возле забора одного из предприятий в канаве обнаружен артиллерийский снаряд, предположительно 76-миллиметровый.

Снаряд на месте проверили саперы, оказалось, что он не боевой. Скорее всего, снаряд лежал там уже давно.

Детей завели в группы, но к тому времени многих уже забрали родителей. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:44 +3
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Комментарии
Anubis38
Написано сегодня, в 14:13
Детей завели в группы, но к тому времени многих уже забрали родителей.
Бедные родители, уже многих забрали. Прямо триллер какой-то.
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+2
SirGiant
Написано сегодня, в 14:17
Удивительные находки... возле Детского сада. Мож кто из дома принёс?!

Мы часто, в детстве, в сад таскали всё что дома стащить удавалось...
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+1
Online
Warg Online
Написано сегодня, в 15:18
Зачем детей эвакуировали? Нужно было снаряд уничтожить на месте как не извлекаемый боеприпас.
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0
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