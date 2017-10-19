Тело женщины, покончившей с собой, сняли с балкона в Южно-Сахалинске

Вчера, 25 октября на балконе второго этажа пятиэтажки соседи заметили тело хозяйки квартиры. Она покончила с собой.

Женщина, на вид ей 55-65 лет, жила одиноко, изредка к ней приходила дочь. Что заставило ее покончить с собой, неизвестно.

Чтобы снять тело пришлось забираться в квартиру через окно.