Тело женщины, покончившей с собой, сняли с балкона в Южно-Сахалинске
Причины суицида неизвестны
Вчера, 25 октября на балконе второго этажа пятиэтажки соседи заметили тело хозяйки квартиры. Она покончила с собой.
Женщина, на вид ей 55-65 лет, жила одиноко, изредка к ней приходила дочь. Что заставило ее покончить с собой, неизвестно.
Чтобы снять тело пришлось забираться в квартиру через окно.
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Написано сегодня, в 10:33
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