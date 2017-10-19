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В Тымовском подрядчик получил 6,5 миллиона рублей за недоделанный ремонт кровель
Фото: krovlya-kryshi.com

В Тымовском подрядчик получил 6,5 миллиона рублей за недоделанный ремонт кровель

Теперь его ждет суд

В Тымовском руководителя подрядной организации подозревают в хищении бюджетных денежных средств в особо крупном размере при выполнении работ по ремонту кровель жилых домов.

Прокуратурой Тымовского района совместно с управлением ФСБ по Сахалинской области проведена проверка соблюдения законодательства при исполнении муниципального контракта по ремонту кровель жилых домов.

Установлено, что 26 июня 2016 г. между комитетом по управлению муниципальной собственностью муниципального образования «Тымовский городской округ» и ООО «ТК» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту кровель в МО «Тымовский городской округ». Вместе с тем, в акты приемки выполненных работ внесены заведомо недостоверные сведения о полном их исполнении, в то время как в 14 домах существенная их часть фактически не выполнена, часть элементов конструкций не заменена.

Данные незаконные действия повлекли необоснованное перечисление из бюджета денежных средств в размере более 6,5 млн рублей в пользу подрядчика.

По материалам проведенной проверки следственным отделом местного органа внутренних дел в отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Тымовским районным судом удовлетворено ходатайство органа следствия, поддержанное прокурором, о наложении ареста на движимое и недвижимое имущество подозреваемого с целью обеспечения причиненного бюджету ущерба.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:17 +1
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 17:23
эммм, а почему не видать инфы о посадках чинуш в тымовсе? этоже как никак бюджет/наши с Вами налоги
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+2
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 17:32
А кто из чиновников подписывал акт ???
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+3
Triton
Написано сегодня, в 20:14
Vladiksakh65, по законам жанра - тот кто в доле
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+1
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