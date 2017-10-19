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Областные власти будут контролировать ход благоустройства Южно-Сахалинска

Областные власти будут контролировать ход благоустройства Южно-Сахалинска

Такая практика применялась в 2016 году, и полностью себя оправдала

Власти Южно-Сахалинска планировали за строительный сезон 2017 года провести ремонт и реконструкцию 30 улиц, общая протяженность – более 18 километров.  В настоящее время почти все эти работы выполнены. Продолжается ремонт тротуаров, благоустройство улиц Сахалинской, Хабаровской, Дзержинского. Открыт вопрос с реконструированным участком улицы Комсомольской. Движение по нему открыто, однако чиновников мэрии не устраивает качество асфальтового покрытия. Подрядчик же считает, что оно отвечает  действующим нормам. Однако мэрия намерена добиваться устранения дефектов. 

До конца сезона будет выполнен ремонт 84 дворовых территорий. Работы по асфальтированию, установке бордюров в основном завершены. В ряде дворов остается обустроить газоны, установить малые архитектурные формы, завершить монтаж детских игровых и спортивных площадок, доложила вице-мэр Южно-Сахалинска Наталия Куприна.  В свою очередь Олег Кожемяко обратил внимание, что наступающие холода могут помешать уложить травмобезопасное резиновое покрытие на площадках с соблюдением всех требований технологии. Поэтому правильным будет назначить эти операции на весну.

- Важно выполнить работы с максимальным качеством, - почеркнул он.

В рамках федеральной программы создания комфортной городской среды полностью выполнена реконструкция трех скверов по улице Сахалинской. Подготовлены проекты реконструкции еще двух скверов – имени Пушкина и Пограничников. Их очередь наступит в 2018 году.

До середины декабря в городе будут установлены 47 новых автобусных павильонов. Четыре из них уже смонтированы.

Между тем, невыполненным остается большой объем работ по ремонту фасадом и кровель жилых домов. По поручению губернатора представители правительства области возьмут под контроль завершение работ. Такая практика применялась в 2016 году, и полностью себя оправдала.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:39 +2
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Комментарии
Vings
Написано сегодня, в 09:48
ух тыж и область будет контролировать. Обалдеть. А насчет грязюки на дорогах тоже будут контролировать? А то как ни строечка/ремонтик, так грязь вокруг.
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+3
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 09:50
на всю остальную область областным чиновникам начихать получается?
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+2
Online
senchick Online
Написано сегодня, в 10:28
Bokassa, Видимо наша область ограничена только Южно-Сахалинском
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+1
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 10:05
И как ребята не садитесь,
А в музыканты не годитесь!!!!!!!
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+1
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