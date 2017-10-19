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Два гостя с материка организовали в областном центре незаконный игорный дом

Два гостя с материка организовали в областном центре незаконный игорный дом

Теперь их будут судить

В Южно-Сахалинске пятерых коммерсантов будут судить за незаконную организацию азартных игр. Они проводили их в доме по улице Комсомольской.

По сообщению прокуратуры Сахалинской области, двое граждан России на остров для организации незаконной игорной деятельности. Подыскав себе в качестве соучастников преступления трех жителей областного центра, арендовали помещение. На протяжении нескольких месяцев там шли азартные игры с участием местных жителей.

Заместитель прокурора Южно-Сахалинска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Их будут судить по статье 171.2 Уголовного кодекса – «незаконная организация и проведение азартных игр с использованием электронных и информационно-коммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») группой лиц по предварительному сговору».

Автор: Лиза Ре, вчера, в 19:00 +2
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Комментарии
Alexsandr_31
Написано вчера, в 21:00
Не удивили...
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+1
Nato4ka
Написано вчера, в 23:01
Ишь ты какие умные!
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+1
Valer4ik
Написано сегодня, в 00:01
Просто местные убрали конкурентов
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