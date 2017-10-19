Два гостя с материка организовали в областном центре незаконный игорный дом

Теперь их будут судить

В Южно-Сахалинске пятерых коммерсантов будут судить за незаконную организацию азартных игр. Они проводили их в доме по улице Комсомольской.

По сообщению прокуратуры Сахалинской области, двое граждан России на остров для организации незаконной игорной деятельности. Подыскав себе в качестве соучастников преступления трех жителей областного центра, арендовали помещение. На протяжении нескольких месяцев там шли азартные игры с участием местных жителей.

Заместитель прокурора Южно-Сахалинска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Их будут судить по статье 171.2 Уголовного кодекса – «незаконная организация и проведение азартных игр с использованием электронных и информационно-коммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») группой лиц по предварительному сговору».