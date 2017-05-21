В Ногликах медведь едва не напал на женщину
Его застрелили сотрудники лесничества
Сегодня, 26 октября, утром, в 9.15 на окраине Ноглик лесники застрели медведя.
За 15 минут до этого сотрудница станции обезжелезивания сообщила, что рядом со зданием ходит медведь и он агрессивен. Якобы, зверь едва не бросился на нее.
Женщина обратилась в полицию, а полицейские вызвали охотоведов.
Медведя убили.
Станция обезжелезивания находится рядом с аэропортом Ноглик. Там и ранее видели медведей. Однажды целое семейство - мать с тремя медвежатами бегали по взлетно-посадочной полосе.
Напомним, что за этот год на Сахалине вынужденно убиты более 80 медведей. Это почти в три раза больше, чем в 2016.
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Комментарии
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Bokassa Online
Написано сегодня, в 09:51
доступная рыба но не для медведов, для медведов - доступный мусор и человеки
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+4
Дядя_Федор
Написано сегодня, в 09:59
Ой, ребята, Ноглики и Оха это два разных населенных пункта.
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+3
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SirGiant Online
Написано сегодня, в 10:03
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Roni4ka
Написано сегодня, в 10:05
Голодные, спать не лягут
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S.V. Online
Написано сегодня, в 10:12
Бедные мишки....голод не тётка....
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0
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SZ1985 Online
Написано сегодня, в 10:26
Во-первых,не на окраине,а в черте посёлка! Во-вторых, он изначально не был агрессивным! Хочу пожелать,чтоб трупы бедных мишек снились нашему правительству! А большинство приходило во сне к нашему "любимому"губернатору!!! Вы что натворили?!! Сволочи! Реально страшно уже! Страшно за детей, которых лишний раз не выпустишь гулять!
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