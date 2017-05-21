В Ногликах медведь едва не напал на женщину

Сегодня, 26 октября, утром, в 9.15 на окраине Ноглик лесники застрели медведя.

За 15 минут до этого сотрудница станции обезжелезивания сообщила, что рядом со зданием ходит медведь и он агрессивен. Якобы, зверь едва не бросился на нее.

Женщина обратилась в полицию, а полицейские вызвали охотоведов.

Медведя убили.

Станция обезжелезивания находится рядом с аэропортом Ноглик. Там и ранее видели медведей. Однажды целое семейство - мать с тремя медвежатами бегали по взлетно-посадочной полосе.

Напомним, что за этот год на Сахалине вынужденно убиты более 80 медведей. Это почти в три раза больше, чем в 2016.