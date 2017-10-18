До 10 декабря в Южно-Сахалинске должны завершить ремонт фасадов домов

В этом году было запланировано поменять облик 100 домов областного центра

В этом году на территории Южно-Сахалинска и планировочных районов ремонтируют более 100 жилых домов. На сегодняшний день заменены фасады на более чем половине объектов, сообщает пресс-служба мэрии.

Коррективы в ход работ внесла погода: лето и осень были дождливыми. В августе дожди шли в общей сложности 20 дней. Все это сказалось на темпах ремонта. Сейчас подрядчики нагоняют отставание от графиков. Крайний срок завершения работ по оставшимся адресам - 10 декабря.

Учитывая, что выполнение части работ будет производиться в осенний период, при низких температурах, департамент городского хозяйства совместно с управляющими и проектными организациями внесли корректировки в проектно-сметную документацию. Материалы для окраски фасадов заменены на морозостойкие, с которыми можно работать при температуре до минус 18 градусов. На 15 домах изменен метод утепления фасадов: вместо утепляющего штукатурного слоя будут применены навесные фасадные системы, которые также можно монтировать круглогодично без ущерба для качества.

Сроки окончания капитального ремонта по объектам, где уже идут окрасочные работы, - 10 ноября, фасады, которые будут утепляться с применением навесной фасадной системы, завершат до 10 декабря.

В ходе проведения капитального ремонта на ряде домов кроме выполнения основного объема работ изменят их архитектурный облик. Так, например, фасады домов № 32, 34, 36, 38 по ул. Сахалинской будут дополнены декоративными элементами: цоколь выложат гранитом, оконные проемы и входные группы украсят архитектурными элементами. Новый вид обретут и дома по пр. Победы, на которых предусмотрены декоративные детали.

Идет полный комплекс работ фасадов - герметизация межпанельных швов, ремонт отмостки и входных групп, замена окон в подъездах, в некоторых домах производится ремонт крыши, утепление торцевых стен. Финальный этап - окрашивание фасадов и балконов в единую цветовую гамму, определенную для каждой улицы, в основном в теплые тона с более яркими цветовыми акцентами на цоколь и балконы. Заказчиком выступают управляющие организации. Ход работ контролируют департамент городского хозяйства и привлеченные на конкурсной основе сторонние специализированные организации.