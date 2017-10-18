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До 10 декабря в Южно-Сахалинске должны завершить ремонт фасадов домов

До 10 декабря в Южно-Сахалинске должны завершить ремонт фасадов домов

В этом году было запланировано поменять облик 100 домов областного центра

В этом году на территории Южно-Сахалинска и планировочных районов  ремонтируют более 100 жилых домов. На сегодняшний день заменены фасады на более чем половине объектов, сообщает пресс-служба мэрии.

Коррективы в ход работ внесла погода: лето и осень были дождливыми. В августе дожди шли в общей сложности 20 дней. Все это сказалось на темпах ремонта. Сейчас подрядчики нагоняют отставание от графиков. Крайний срок завершения работ по оставшимся адресам - 10 декабря.

Учитывая, что выполнение части работ будет производиться в осенний период, при низких температурах, департамент городского хозяйства совместно с управляющими и проектными организациями внесли корректировки в проектно-сметную документацию. Материалы для окраски фасадов заменены на морозостойкие, с которыми можно работать при температуре до минус 18 градусов. На 15 домах изменен метод утепления фасадов: вместо утепляющего штукатурного слоя будут применены навесные фасадные системы, которые также можно монтировать круглогодично без ущерба для качества.

Сроки окончания капитального ремонта по объектам, где уже идут окрасочные работы, - 10 ноября, фасады, которые будут утепляться с применением навесной фасадной системы, завершат до 10 декабря.

В ходе проведения капитального ремонта на ряде домов кроме выполнения основного объема работ изменят их архитектурный облик. Так, например,  фасады домов № 32, 34, 36, 38 по ул. Сахалинской будут дополнены декоративными элементами: цоколь выложат гранитом, оконные проемы и входные группы украсят архитектурными элементами. Новый вид обретут и дома по пр. Победы, на которых предусмотрены декоративные детали.

Идет полный комплекс работ фасадов - герметизация межпанельных швов, ремонт отмостки и входных групп, замена окон в подъездах, в некоторых домах производится ремонт крыши, утепление торцевых стен. Финальный этап - окрашивание фасадов и балконов в единую цветовую гамму, определенную для каждой улицы, в основном в теплые тона с более яркими цветовыми акцентами на цоколь и балконы. Заказчиком выступают управляющие организации. Ход работ контролируют департамент городского хозяйства и привлеченные на конкурсной основе сторонние специализированные организации. 

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Ремонт фасадов в Южно-Сахалинске, Фото: 1
Ремонт фасадов в Южно-Сахалинске, Фото: 2
Ремонт фасадов в Южно-Сахалинске, Фото: 3
Ремонт фасадов в Южно-Сахалинске, Фото: 4
Ремонт фасадов в Южно-Сахалинске, Фото: 5
Ремонт фасадов в Южно-Сахалинске, Фото: 6
Ремонт фасадов в Южно-Сахалинске, Фото: 7
Ремонт фасадов в Южно-Сахалинске, Фото: 8
Ремонт фасадов в Южно-Сахалинске, Фото: 9
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Ремонт фасадов в Южно-Сахалинске
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:15 +1
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Комментарии
DartVictor
Написано сегодня, в 12:49
до 10 декабря какого года?
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+1
senchick
Написано сегодня, в 12:53
поменять облик???? Вы посмотрите какие "сопли" висят от дома к дому и, что самое интересное никто не знает принадлежность этих убогих потрепанных проводов в том числе и УО, которая боится даже их срезать... Какие-то журналисты у нас пошли все в розовых очках, - говорят "А", а продолжить выяснить "Б" и далее по алфавиту не могут, хотя видно на всех фото эти убогие "сопли"... Вот и капремонт
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+2
yur
Написано сегодня, в 15:20
senchick, вы на чердаках не видели ещё паутину из кабелей
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0
senchick
Написано сегодня, в 16:53
yur, Ну как-то не очень, когда в окошко смотришь, а там "сопли" черные пучком свисают... Так ищешь кому принадлежат, то нет хозяев, а как обрезать решишься, то сбегутся все кому не лень, что бы посадить или оштрафовать...
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+1
Online
Warg Online
Написано сегодня, в 13:23
Фасады обновили... В говноцвет выкрасили без единой гаммы, как в голову взбредет. Фасады обновили, а как с коммуникациями быть? Или это из серии губы красят, а жепу не подмывают?
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+1
yur
Написано сегодня, в 14:17
Warg, на нашем доме прораб по поводу долгого ремонта перевёл стрелки на архитектора, который всё лето утверждал раскраску. В итоге дом покрасили жёлтой краской и часть дома грязножёлтой. В итоге этот горе архитектор слинял на материк, а пол города покрашено поносным колером. Срок окончания на доме написано 1 июля, а до сих пор ещё не всё сделано. Строители раз в неделю если появятся на стройке, то хорошо. Объектов нахватали, а делать некому. Средняя Азия в строительстве вообще без понятия, где только набрали их. Ни работать ни говорить не могут. Северных корейцев вообще беспощадно эксплуатируют. Ночью на лесах без освещения и страховки утепляли стены и обшивали панелями. То обошью. то снимают- оказывается не то колер пришили.
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+2
Online
Warg Online
Написано сегодня, в 14:50
yur,
С одной стороны когда все серое и мрачное тоже не очень хорошо, но такова уж советская застройка. Но когда брежневку с обсыпанными панелями (стеклянной, каменной и прочей декоративной крошкой) красят в розовый, грязно желтый и прочие недоцвета, то рельефной серой основе это смотрится особенно отвратительно.
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0
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 14:01
до 10 декабря любого года, в принципе все как всегда
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+1
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