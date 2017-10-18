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Детская филармония открывает первый концертный сезон

Детская филармония открывает первый концертный сезон

Планируется несколько больших концертов с участием лауреатов международного фонда Владимира Спивакова

Сахалинская детская филармония готовится открыть первый концертный сезон. Музыканты Сахалинского детского симфонического оркестра  представят большой концерт на котором исполнят «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульета», либертанго Астора Пьяццоллы, арию из оперы «Самсон и Далила» и другие образцы мировой музыки. Для зарубежных слушателей островитяне исполнят узнаваемые и полюбившиеся всему миру «Подмосковные вечера» и «Катюшу», сообщает пресс-служба филармонии.

Сахалинский детский сводный хор в этом году расширят и модернизируют. Уже идет дополнительный набор участников.

Репертуар сводного оркестра русских народных инструментов в стартующем сезоне по-прежнему остается сюрпризом. Известно точно одно – лаборатории предстоят кардинальные изменения.

Планируется несколько больших концертов с участием лауреатов международного фонда Владимира Спивакова.

Кроме того, в октябре начала работу лаборатория современной хореографии. Какие задачи поставлены перед руководителем лаборатории, кто вошел в состав, когда ждать первых выступлений участников лаборатории, можно будет узнать на пресс-конференции. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:58 +1
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Комментарии
DartVictor
Написано сегодня, в 12:45
Даты?Место?Опять только планы
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