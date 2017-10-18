Сегодня Радио АСТВ начало вещание еще в нескольких районах Сахалинской области

Сегодня в 9 часов утра Радио АСТВ пришло еще в несколько населенных пунктов Сахалинской области. Передатчики начали работу в Александровске-Сахалинском, Смирных, Томари, Чехове, Красногорске. Кроме того, впервые FM-радио смогли услышать жители Курильских островов.

До недавнего времени далеко не всем сахалинцам, а уж тем более курильчанам, было доступно радио. Жители неоднократно обращались в областное правительство с просьбой обеспечить им устойчивое радиовещание.

По поручению губернатора Агентством по информационным технологиям и связи Сахалинской области запущен пилотный проект. В соответствии с федеральным законом была проведена конкурсная процедура. Победителем стало ООО «Телекомпания АСТВ».

- Радио АСТВ вещает на Сахалине уже много лет, - комментирует Сергей Попов, руководитель агентства. - В области остается еще много территорий, где радио играет большую роль. Особенность этого проекта - в том, что покрытие радиовещанием увеличилось не только по Сахалину. Впервые радио на волне FM «пришло» на Курильские острова. Радио АСТВ - первое, которое стало здесь вещать. Люди наконец-то смогут быть в курсе событий, которые происходят в области, в стране и в мире. Можно сказать, что Курилы стали ближе. Теперь обеспечен самый большой охват вещания.

Благодаря тому, что проект удалось воплотить в жизнь, еще более 40 тысяч – а всего до полумиллиона – жителей Сахалинской области слушают Радио АСТВ.

Немалая сложность была и в техническом оснащении. Работы по установке передатчиков осуществляли специалисты федеральной структуры - филиала РТРС «Сахалинский областной радиотелевизионный передающий центр».

- ООО «Телекомпания АСТВ» - единственная коммерческая компания, которая поняла, что необходимо расширять на территории области именно радиовещание, а не телевидение, - рассказывает Сергей Прохоренко, директор Сахалинского ОРТПЦ. - Жители особенно небольших и отдаленных населенных пунктов Сахалина и Курильских островов ограничены в возможности получения дополнительной информации. Большой плюс Радио - в том, что оно вещает в диапазоне FM, который поддерживает любой радиоприемник. Теперь основная задача радио - делать такие передачи, которые будут интересны самому широкому кругу слушателей. Специальное оборудование уже установлено в Северо-Курильске, Курильске и Южно-Курильске. Буквально на днях введут в эксплуатацию оборудование и в Малокурильске...

С конца октября 2017 года более 90 % населения Сахалинской области находятся в зоне уверенного приема Радио АСТВ. К двенадцати точкам на карте юга и центральной части острова добавились еще девять. И теперь жители практически всего Сахалина и крупнейших населенных пунктов Курильских островов могут настроиться на волну этого радио.

- Радио АСТВ совершило демографическую революцию. В нашей радийной «семье» - прибавление, - комментирует Алёна Баринова, главный редактор радиостанции. - Всё большее количество населенных пунктов присоединяется к сети радиостанции. И это замечательно, потому что ее формат уникален и создает позитивное настроение на целый день. Лучшая музыка минувшего времени и наших дней, самые последние хиты, интересные и рейтинговые программы, разнообразные конкурсы, розыгрыши и акции, эффективная реклама - всё это стало доступно практически всем жителям Сахалина и Курильских островов.

Список населенных пунктов и частот вещания Радио АСТВ: