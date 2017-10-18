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Сегодня Радио АСТВ начало вещание еще в нескольких районах Сахалинской области

Сегодня Радио АСТВ начало вещание еще в нескольких районах Сахалинской области

FM-радио впервые пришло на Курилы

Сегодня в 9 часов утра Радио АСТВ пришло еще в несколько населенных пунктов Сахалинской области. Передатчики начали работу в Александровске-Сахалинском, Смирных, Томари, Чехове, Красногорске. Кроме того, впервые FM-радио смогли услышать жители Курильских островов.

До недавнего времени далеко не всем сахалинцам, а уж тем более курильчанам, было доступно радио. Жители неоднократно обращались в областное правительство с просьбой обеспечить им устойчивое радиовещание.

По поручению губернатора Агентством по информационным технологиям и связи Сахалинской области запущен пилотный проект. В соответствии с федеральным законом была проведена конкурсная процедура. Победителем стало ООО «Телекомпания АСТВ».

- Радио АСТВ вещает на Сахалине уже много лет, - комментирует Сергей Попов, руководитель агентства. - В области остается еще много территорий, где радио играет большую роль. Особенность этого проекта - в том, что покрытие радиовещанием увеличилось не только по Сахалину. Впервые радио на волне FM «пришло» на Курильские острова. Радио АСТВ - первое, которое стало здесь вещать. Люди наконец-то смогут быть в курсе событий, которые происходят в области, в стране и в мире. Можно сказать, что Курилы стали ближе. Теперь обеспечен самый большой охват вещания.

Благодаря тому, что проект удалось воплотить в жизнь, еще более 40 тысяч – а всего до полумиллиона – жителей Сахалинской области слушают Радио АСТВ.

Немалая сложность была и в техническом оснащении. Работы по установке передатчиков осуществляли специалисты федеральной структуры - филиала РТРС «Сахалинский областной радиотелевизионный передающий центр».

- ООО «Телекомпания АСТВ» - единственная коммерческая компания, которая поняла, что необходимо расширять на территории области именно радиовещание, а не телевидение, - рассказывает Сергей Прохоренко, директор Сахалинского ОРТПЦ. - Жители особенно небольших и отдаленных населенных пунктов Сахалина и Курильских островов ограничены в возможности получения дополнительной информации. Большой плюс Радио - в том, что оно вещает в диапазоне FM, который поддерживает любой радиоприемник. Теперь основная задача радио - делать такие передачи, которые будут интересны самому широкому кругу слушателей. Специальное оборудование уже установлено в Северо-Курильске, Курильске и Южно-Курильске. Буквально на днях введут в эксплуатацию оборудование и в Малокурильске...

С конца октября 2017 года более 90 % населения Сахалинской области находятся в зоне уверенного приема Радио АСТВ. К двенадцати точкам на карте юга и центральной части острова добавились еще девять. И теперь жители практически всего Сахалина и крупнейших населенных пунктов Курильских островов могут настроиться на волну этого радио.

- Радио АСТВ совершило демографическую революцию. В нашей радийной «семье» - прибавление, - комментирует Алёна Баринова, главный редактор радиостанции. - Всё большее количество населенных пунктов присоединяется к сети радиостанции. И это замечательно, потому что ее формат уникален и создает позитивное настроение на целый день. Лучшая музыка минувшего времени и наших дней, самые последние хиты, интересные и рейтинговые программы, разнообразные конкурсы, розыгрыши и акции, эффективная реклама - всё это стало доступно практически всем жителям Сахалина и Курильских островов.

Список населенных пунктов и частот вещания Радио АСТВ:

  • гг. Александровск-Сахалинский,  Курильск,  Макаров, Оха, Северо-Курильск, Томари, Южно-Курильск, Южно-Сахалинск, пгт. Смирных и Тымовское - 105,5 FM;
  • с. Малокурильское - 105,6 FM;
  • с. Чехов и Красногорск - 105,7 FM;
  • г. Холмск - 105,3 FM;
  • г. Долинск - 106,8 FM;
  • с. Охотское - 106,7 FM;
  • г. Корсаков - 102,0 FM;
  • г. Невельск - 104,2 FM;
  • пгт. Ноглики - 101,3 FM;
  • г. Углегорск - 102,3 FM;
  • г. Поронайск - 103,7 FM.
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:39 +2
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Комментарии
senchick
Написано сегодня, в 14:18 Отредактированно сегодня, в 14:18
Не знаю, что это за радио такое, но высказывание гл.редактора мне нравится: "...Всё большее количество населенных пунктов присоединяется к сети радиостанции..."
Скорее всего это Вы присоединили населенные пункты, чем они к Вашим сетям
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+1
Ксения Лужецкая
Написано сегодня, в 16:57
В Южно-Курильске работае
спасибо
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0
Online
alex2016 Online
Написано сегодня, в 17:04
Ксения Лужецкая, Ксения спасибо за обратную связь. Мы надеемся, что обрели в вашем лице нашего постоянного слушателя. Всего вам доброго.
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0
Online
SWATIMYR Online
Написано сегодня, в 17:49
"В области остается еще много территорий, где радио играет большую роль." - Это, там где пехота не пройдёт, не пролетит стальная птица? Там Радио АСТВ волну найдёт, и ничего с ним не случится!
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0
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Tais65R Online
Написано сегодня, в 18:12
АСТВ, с чем Вас (и нас) поздравляем!!!
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