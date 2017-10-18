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Пропавший в Южно-Сахалинске 12-летний мальчик найден

Пропавший в Южно-Сахалинске 12-летний мальчик найден

Он невредим

Сегодня вечером, 24 октября в Южно-Сахалинске найден пропавший 13 октября Андрей Захаров. Волонтеры ПСО "СОВА" расклеивали ориентировки, расспрашивали людей. Удалось установить, где должен появиться ребенок. Он был найден во Владимировке. 

Когда волонтеры нашли Андрея, его накормили в одном из городских кафе и передали сотрудникам полиции.

ПСО "СОВА" благодарит всех неравнодушных земляков, откликнувшихся на обращение о поиске ребенка.

Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 21:33 +7
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Комментарии
Online
senchick Online
Написано вчера, в 21:35
Что-то по фото он не очень рад, что нашелся
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 21:40
senchick, чужая душа - потемки... У меня у друзей тоже проблемы с младшим... Упустила мама, а папе пофиг
не бегает, и то ладно
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+4
Reader
Написано вчера, в 22:17
senchick, он наверное и не в курсе был, что потерялся
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+4
ostrovsakhalin
Написано вчера, в 21:36
Надеюсь сидеть он дней пять несможет))
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 21:40
ostrovsakhalin, это не выход. Родителям надо очень здорово задуматься...
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+3
Online
senchick Online
Написано вчера, в 21:42
ostrovsakhalin, Бесполезно лупить
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+2
ostrovsakhalin
Написано вчера, в 23:51
НюНик_просто_Анна, иногда хочется. А рука не поднимается ))) детки.
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0
Mopsik
Написано вчера, в 21:43
Уряяя
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+2
Nato4ka
Написано вчера, в 21:50
Ну наконец-то!!!!
А штат полиции наверное менять необходимо. Как они работают? Волонтеры мальчишку нашли, а полиция нет.
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+4
Nato4ka
Написано вчера, в 21:52
Нашелся благодаря вот таким не равнодушным людям как эти девчата. Умнички! Молодцы!
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+10
-AnnA-
Написано вчера, в 21:52
А где был? Что делал? Где жил?
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+1
Татьяна19782005
Написано вчера, в 21:54
Может я ошибаюсь, но по первому фото можно сказать что малыш из не благополучной семьи. Задний план желает быть лучше. Возможно родители пили и не кинулись его сразу, а проснулись сына нет, и начали бить тревогу, боясь что приедут с ПДН. Простите если это не так, но я только могу предполагать.
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+1
НКолчина
Написано вчера, в 22:09
Татьяна19782005, ни чего так - проснуться через 10 дней после ухода ребенка из дома!
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+2
S.V.
Написано вчера, в 22:08
Радостная новость!..
Вопросов как всегда больше,чем ответов....
Пацаном заниматься надо...банально,но это факт...
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+2
НКолчина
Написано вчера, в 22:11
Волонтеры СОВЫ молодцы!
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+6
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 22:16
НКолчина, Танечка особенно
как у нее хватает времени и сил?
чудо
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+6
Rola
Написано вчера, в 23:24
Спасибо волонтёрам!
Андрюшке желаю, чтобы у него всё было хорошо!
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+3
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