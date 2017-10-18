Пропавший в Южно-Сахалинске 12-летний мальчик найден
Он невредим
Сегодня вечером, 24 октября в Южно-Сахалинске найден пропавший 13 октября Андрей Захаров. Волонтеры ПСО "СОВА" расклеивали ориентировки, расспрашивали людей. Удалось установить, где должен появиться ребенок. Он был найден во Владимировке.
Когда волонтеры нашли Андрея, его накормили в одном из городских кафе и передали сотрудникам полиции.
ПСО "СОВА" благодарит всех неравнодушных земляков, откликнувшихся на обращение о поиске ребенка.
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Событие
А штат полиции наверное менять необходимо. Как они работают? Волонтеры мальчишку нашли, а полиция нет.
Вопросов как всегда больше,чем ответов....
Пацаном заниматься надо...банально,но это факт...
Андрюшке желаю, чтобы у него всё было хорошо!