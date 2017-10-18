Пропавший в Южно-Сахалинске 12-летний мальчик найден

Сегодня вечером, 24 октября в Южно-Сахалинске найден пропавший 13 октября Андрей Захаров. Волонтеры ПСО "СОВА" расклеивали ориентировки, расспрашивали людей. Удалось установить, где должен появиться ребенок. Он был найден во Владимировке.

Когда волонтеры нашли Андрея, его накормили в одном из городских кафе и передали сотрудникам полиции.

ПСО "СОВА" благодарит всех неравнодушных земляков, откликнувшихся на обращение о поиске ребенка.