Сахалинский фестиваль "На островах чудес" соберет гостей из 9 стран

Гость программы "Наш день" - Инга Костанова, директор Сахалинского областного театра кукол.

- В начале следующего месяца в Южно-Сахалинске стартует фестиваль "На островах чудес". Гости из каких стран приедут на мероприятие?

- Мероприятие для многих долгожданное. Ждут его не только сахалинские зрители, но и сами участники. В этом году будут гости из 9 стран - Россия, Армения, Беларусь, Молдова, Эстония, Чехия, Польша, Словения и Япония. Всего будет 130 участников - это больше, чем все предыдущие фестивали, вместе взятые.

В афише будут представлены разные спектакли по видам и жанрам. Речь идет о планшетных куклах, теневой театр, пластика, перчаточные куклы и так далее. То есть программа будет довольно большая.

- Будут ли дискуссионные площадки, на которые смогут прийти обычные люди?

- Да. Программа практически завершена. Скоро она появится на нашем сайте. Там можно будет ознакомиться со всеми мастер-классами и лекциями, на которые можно будет прийти.

Впервые мы выезжаем на север острова. Четыре города также станут участниками фестиваля. Это Оха, Тымовское, Ноглики, Поронайск. Туда приедут четыре театра. Среди них специальные гости - театр на ходулях из Евпатории "Шоу великанов" и театр из Якутии.

- Какие спектакли вы порекомендовали сахалинскому зрителю?

- Наш художественный руководитель подбирала программу таким образом, чтобы зритель мог познакомиться с новыми направлениями и тенденциями в современном театре. Будут темы классических произведений, мистика и многое другое.

- В каком формате будет открытие фестиваля?

- Мероприятие стартует 3 ноября в 19 часов на площадке ККЗ "Октябрь". Мы запускаем в продажу билеты. Информация об этом появится на нашем сайте.