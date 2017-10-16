Двенадцатилетний мальчик пропал в Южно-Сахалинске

Если вы знаете, где находится Андрей Захаров, откликнитесь

Сегодня, 23 октября в полицию Южно-Сахалинска поступило сообщение о том, что 13 октября ушел из дома в областном центре 12-летний Андрей Владимирович Захаров. До сих пор мальчик не вернулся.

Приметы: на вид 12-13 лет, рост 146 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза.

Особых примет нет.

Был одет: темно-синие брюки, белая рубашка, темно-синяя куртка с рисунком на спине. На ногах черные туфли.

Всех, кто знает, где находится Андрей Захаров, просим сообщить об этом 789-405, 789-421, 789-648, 41-63-62, WhatsApp 89621206698.