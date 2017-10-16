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Двенадцатилетний мальчик пропал в Южно-Сахалинске

Двенадцатилетний мальчик пропал в Южно-Сахалинске

Если вы знаете, где находится Андрей Захаров, откликнитесь

Сегодня, 23 октября в полицию Южно-Сахалинска поступило сообщение о том, что 13 октября ушел из дома в областном центре 12-летний Андрей Владимирович Захаров. До сих пор мальчик не вернулся.

Приметы: на вид 12-13 лет, рост 146 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза.

Особых примет нет.

Был одет: темно-синие брюки, белая рубашка, темно-синяя куртка с рисунком на спине. На ногах черные туфли. 

Всех, кто знает, где находится Андрей Захаров, просим сообщить об этом 789-405, 789-421, 789-648, 41-63-62, WhatsApp 89621206698.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 19:51 +4
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Комментарии
Online
евгений Online
Написано сегодня, в 19:59
10 дней родители Где были? Тут внучка пол часа на героскутере закаталась, телефон обрываем, бежим, ищем. Что за родители?!
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+18
Tatyana
Написано сегодня, в 20:00
Сегодня сообщение в полицию,а ушел 13, сами искали что-ли.
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+2
ocharovashka
Написано сегодня, в 20:05
Вообще удивительно очень, 10 дней ребенка нет, только заметили что ли?????
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+6
tatyana
Написано сегодня, в 20:35
ocharovashka, Я так думаю,что мальчик не в первой из дома уходил и возвращался,а тут 10 дней отсутствует.Вот и забили тревогу.А Может быть не до ребёнка было,или я ошибаюсь.
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+3
Mopsik
Написано сегодня, в 20:24 Отредактированно сегодня, в 20:25
13 числа????
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+1
Николай Кудряев
Написано сегодня, в 20:25
Это как можно было опомнится через 10 дней???????
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+1
Nato4ka
Написано сегодня, в 20:26
А где сами родители были эти десять дней? Почему только сейчас заявлено о пропаже ребенка?
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+1
vv78
Написано сегодня, в 21:47
Nato4ka, Ладно родители, а школа? Ребёнок две недели в школу не ходит и классный руководитель не интересуется по поводу ученика?
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0
SirGiant
Написано сегодня, в 22:07
vv78, школе, как правило, нАсРаТь!

Особенно если ребенок из "не благополучной" семьи.
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0
Online
Sakhalinchik Online
Написано сегодня, в 22:11
SirGiant, эт в какой школе такое правило?
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0
Еще 1 комментарий
Эндрю
Написано сегодня, в 20:36
А, сами родители не могут быть замешаны в пропаже? Уж больно интересная история...
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+1
Marfa85
Написано сегодня, в 20:38
Судя по фото. Видимо единственном....ушел пацан и остался там где теплее. Дай Бог чтоб так оно и было
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+2
Online
НКолчина Online
Написано сегодня, в 20:42
Ахренеть! Это что за родители такие? ...! ...! ...!
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+1
NIKizBYKW
Написано сегодня, в 20:53
Люди! Ну, что вы накинулись на родителей то? Я думаю, что обратились в милицию они сразу, а в СМИ только сейчас.
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+1
MariayOkha
Написано сегодня, в 21:36
NIKizBYKW, написано же что в палицию поступило заявление сегодня,может просто сами искали.главное чтоб живой нашелся
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0
Online
НКолчина Online
Написано сегодня, в 22:06
NIKizBYKW, читайте внимательно новость! Сегодня, 23-го в полицию поступило сообщение!!!
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0
Kajee
Написано сегодня, в 21:07
Бухали они походу, запой закончился опомнились.
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+2
Мария Борисова
Написано сегодня, в 21:16
Такое ощущение что сочувствие у людей вообще отсутствует. Что вы на родителей накинулись? Откуда вы знаете что они ничего не предпринимали? Искали конечно же и с полицией и сами, но результатов не было. Обратились сюда с надеждой последней может быть. Родителям удачи в поисках. Главное чтобы нашелся живой и здоровый.
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+1
Online
Sakhalinchik Online
Написано сегодня, в 22:17
Мария Борисова, проанализируйте другие комменты таких умников и всё Вам станет ясно...
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0
Reader
Написано сегодня, в 21:18
Такой не пропадет
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0
Елена Кириченко
Написано сегодня, в 21:19
Мне сегодня в чате фото скинули мальчика которого нашли без сознания и ищут родных. Потом сказали что это спам.
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+1
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 21:43
Елена Кириченко, да, это фото уже по куче городов гуляет
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+2
korra
Написано сегодня, в 21:57
Так что это мальчик на фото которого искали ,
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0
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