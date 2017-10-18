Чехов-центр приглашает провести Новый год вместе

Чехов-центр подготовил обширную программу для детей и подростков, сообщает пресс-служба театра. На большой сцене будет показана старая сказка на новый лад «По щучьему велению» в постановке главного режиссера театра Александра Агеева. После спекаткля ребят ждет традиционный новогодний утренник в фойе театра, где юные зрители встретятся с героями сказки, Дедом Морозом и Снегурочкой.

Для подростков от 12 до 16 лет в Чехов-центре пройдет серия традиционных новогодних вечеринок SNOW CONTACT. Ребят ждет зажигательная музыка, лазерное и световое шоу, самый модный ди-джей Дальнего Востока, уникальная развлекательная программа и, конечно, любимый ведущий Ice Man.

Для дошкольных учреждений артисты Чехов-центра приготовили настоящий подарок - интерактивное представление в постановке Натальи Шарковой «Волшебная ночь, или Когда оживают игрушки». Новый год – время чудес и исполнения самых заветных желаний! Одна девочка загадала такое желание, что удивился сам Дед Мороз. Что же он положил под елочку? Об этом вы узнаете вместе с ожившими игрушками: Зайцем, Куклой, Медведицей и Попугаем. Эта веселая и добрая сказка поможет поверить в чудо и детям, и их родителям. Дети смогут принять непосредственное участие в постановке, поэтому для них она станет особенно яркой и запоминающейся.