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Электронные табло на остановках Южно-Сахалинска не появятся еще 3 месяца

Электронные табло на остановках Южно-Сахалинска не появятся еще 3 месяца

Подвела подрядная организация

Табло на остановках общественного транспорта в областном центре, где должны отображаться данные о ближайших автобусах, не появятся в срок. Их до 31 августа должен был установить подрядчик, выигравший июньский конкурс. Но он не справился с поставкой. Теперь все процедуры придется проводить снова.

Как сообщили ASTV.RU в управлении пассажирского транспорта Южно-Сахалинска, контракт будет расторгнут. Предприниматели не смогли установить на табло программное обеспечение, которое позволяло бы технике корректно работать.

– Табло напоминают телевизор, который сможет транслировать готовую картинку. Но нам нужно интегрировать их в наш программный комплекс. Эти же требования мы предъявляли и к поставщику, но они не справились с задачей, – рассказывает исполняющий обязанности руководителя управления пассажирского транспорта Южно-Сахалинска Александр Попов.

Ранее ASTV.RU сообщал, что 45 электронных табло хотели разместить на 8 улицах областного центра к концу лета. Стоимость техники составляла около 4 миллионов рублей. На экранах должны были отражаться информация о прибытии маршрутных автобусов, а также текущие дата и время.

Теперь, по словам Попова, в учреждении готовятся к новому аукциону на выбор подрядчика. Ориентировочно, о начале конкурса объявят в первых числах сентября. Если все пройдет по плану, то табло начнут работать к середине ноября.

Автор: Игорь Новомодный, сегодня, в 11:21 +1
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Место
Южно-Сахалинск
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Комментарии
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(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 11:24
этого надо было ожидать!
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+1
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SPY Online
Написано сегодня, в 11:26
У меня у одного ощущение,что они никогда не появятся? Или в крайнем случае не надолго,либо демонтируют после освоения денег,либо вандалы разобьют и опять же демонтируют
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Алексей Ермоленко Online
Написано сегодня, в 11:35
SPY, больше всего и опасаюсь что дегроданты,ой простите,вандалы,разнесут всё…
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+1
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