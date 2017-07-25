Электронные табло на остановках Южно-Сахалинска не появятся еще 3 месяца

Табло на остановках общественного транспорта в областном центре, где должны отображаться данные о ближайших автобусах, не появятся в срок. Их до 31 августа должен был установить подрядчик, выигравший июньский конкурс. Но он не справился с поставкой. Теперь все процедуры придется проводить снова.

Как сообщили ASTV.RU в управлении пассажирского транспорта Южно-Сахалинска, контракт будет расторгнут. Предприниматели не смогли установить на табло программное обеспечение, которое позволяло бы технике корректно работать.

– Табло напоминают телевизор, который сможет транслировать готовую картинку. Но нам нужно интегрировать их в наш программный комплекс. Эти же требования мы предъявляли и к поставщику, но они не справились с задачей, – рассказывает исполняющий обязанности руководителя управления пассажирского транспорта Южно-Сахалинска Александр Попов.

Ранее ASTV.RU сообщал, что 45 электронных табло хотели разместить на 8 улицах областного центра к концу лета. Стоимость техники составляла около 4 миллионов рублей. На экранах должны были отражаться информация о прибытии маршрутных автобусов, а также текущие дата и время.

Теперь, по словам Попова, в учреждении готовятся к новому аукциону на выбор подрядчика. Ориентировочно, о начале конкурса объявят в первых числах сентября. Если все пройдет по плану, то табло начнут работать к середине ноября.