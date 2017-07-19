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Электронные табло на остановках Южно-Сахалинска появятся до 31 августа
Фото: Яргортранс

Электронные табло на остановках Южно-Сахалинска появятся до 31 августа

Если не подведет подрядчик

До конца лета почти на полусотне остановок Южно-Сахалинска появятся электронные табло со временем ожидания автобусов. В городе прошел конкурс на их поставку. Каждое табло обойдется бюджету примерно в 87 тысяч рублей.

На экранах будут отображаться маршруты и время в минутах до прихода ближайшего автобуса по каждому из них. Информация от транспорта будет поступать с помощью GPS/ГЛОНАСС и затем передаваться на устройства по интернету. При этом функционал экранов не ограничивается этим: специалисты транспортного отдела допускают размещение на них рекламы и тематических изображений во время праздников. Сами табло смонтируют так, чтобы защитить от повреждений.

− Их установят на опорах уличного освещения на антивандальных креплениях на высоте до 3,5 метра, чтобы никто не смог дотянуться и повредить их, − сообщил журналисту ASTV.RU начальник муниципального учреждения «Пассажирский транспорт Южно-Сахалинска» Александр Волобуев.

С момента подписания договора возникла проблема – подрядчики предоставили табло, но не обеспечили его «прошивкой», то есть программой, с помощью которой оно работает. Подрядная организация обещает выполнить работы в полной мере до конца срока – это 31 августа. В случае невыполнения договора специалисты либо обратятся к следующему по очереди конкурсанту на осуществление контракта по разработке и установке табло, либо организуют новый конкурс.

Сейчас узнать, когда придет следующий автобус, уже можно с помощью смартфона или компьютера. Карта с расположением транспорта на текущий момент и прогнозом прибытия расположена на одном из сайтов администрации Южно-Сахалинска.

Всего в городе установят 45 электронных табло на общую сумму 3,9 миллиона рублей. Больше всего их планируется разместить на проспектах Мира и Коммунистическом. ASTV.RU приводит список улиц, на остановках которых установят электронные табло:

- улица Больничная;

- улица Горького;

- Коммунистический проспект;

- улица Комсомольская;

- проспект Мира;

- улица Ленина;

- улица Пуркаева;

- улица Сахалинская.

Автор: Игорь Новомодный, сегодня, в 11:47 +1
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Комментарии
Просто я
Написано сегодня, в 12:12
На высоте 3.5 метра, мне вот интересно шрифт будет крупный? Ведь есть люди с плохим зрением
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0
Troyan
Написано сегодня, в 12:43
Полюбому найдутся мастера по киданию пустых бутылок и камней на высоту около 3.5 м. А так идея хорошая, молодцы, будет очень удобно.
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0
Online
ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 13:09
Фигня, с нашим движением в городе. Информация будет не актуальна из за особенностей работы системы. Что и видели в тестовом режиме. Ябы лучще закупил тв панели на крупные остановки и вывел бы карту с автобусами как в программе. Это было бы наглядней. А такие табло, актуально ставить на конечной. А лучше было бы,что.бы было конкретное время прибытия. И соблюдалось расписание
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