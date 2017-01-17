Курильчанка, убившая сожителя, проведет в колонии 6 лет

Собранные Курильским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимой за аналогичное преступление 35-летней жительнице Южно-Курильска. Она признана виновной в совершении убийства.

Как сообщают в областном следкоме, уголовное дело было возбуждено следственным отделом по факту смерти в реанимационном отделении Южно-Курильской ЦРБ 38-летнего местного жителя, поступившего в больницу с ножевыми ранениями.

Следствием и судом установлено, что потерпевший в течение недели употреблял спиртное. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он избивал сожительницу.

Вечером 5 января 2017 года, когда мужчины не было дома, женщина пошла в магазин. Вернувшись, она обнаружила дома сожителя, который стал ругаться на то, что женщина ушла за покупками, не дождавшись его. Сожители поссорились. Мужчина ударил женщину кулаком по лицу. Не выдержав такого отношения, женщина, которая также находилась в состоянии алкогольного опьянения, схватила нож и нанесла им не менее двух ударов в область головы и живота сожителя.

Потерпевшего срочно госпитализировали в больницу, где он через непродолжительное время от полученных ножевых ранений скончался.

Приговором Южно-Курильского районного суда виновной назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.