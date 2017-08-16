Почти полмиллиона рублей задолжал сотрудникам руководитель сахалинского предприятия

Собранные следственным отделом по Южно-Сахалинску СУ СК по Сахалинской области доказательства признаны мировым судьей достаточными для вынесения приговора генеральному директору ООО «Ренессанс». Он признан виновным в том, что не выплачивал сотрудникам зарплату с ноября 2016 года по март 2017 года. Без денег оставались 15 человек. Работодатель задолжал им более 470 тысяч рублей.

Как сообщают в областном следкоме, в это время в ООО «Ренессанс» были в наличии достаточные денежные средства и реальная финансовая возможность для погашения задолженности по заработной плате перед работниками.

К такому выводу пришли, так как предприятие тратило деньги нужды, не связанные с выплатой налогов, сборов, заработной платы и иных обязательных платежей.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа.