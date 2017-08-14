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Молодого сахалинца пырнули ножом в центре Южно-Сахалинска

Молодого сахалинца пырнули ножом в центре Южно-Сахалинска

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

В ночь с 20 на 21 августа у одного из баров на улице Ленина в Южно-Сахалинске произошел конфликт. По словам очевидцев, в результате один из парней получил ножевое ранение в шею и потерял много крови. Пострадавшего госпитализировали.

Как сообщили astv.ru в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, сообщение в полицию поступило от скорой помощи. Согласно документам, пострадавшему 27 лет, его избил неизвестный.  

В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 16:28 +3
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Комментарии
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Masenkaya Online
Написано сегодня, в 16:34
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+1
Mopsik
Написано сегодня, в 16:37
Етить колотить
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+4
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 16:46
Ничего себе без развязочка!
Это уже не 90-е, больше смахивает на беспредел 30-х
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+5
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Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 16:50
жесть
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0
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Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 16:52
Эхо 90х, или опять из бывших республик отличились.
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+1
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k_hammer Online
Написано сегодня, в 16:55
Vladiksakh65, скорей всего второе, почерк похож, удар в шею очень подл…
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0
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20sm Online
Написано сегодня, в 16:55
Да позакрывать все эти гадюшники, молодёжь диградирует, чуть что сразу за нож.
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0
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S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 17:00
По любому кипишь с джигитами был....Ну что же будем смотреть на ответку!Наверняка будет...
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