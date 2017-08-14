Молодого сахалинца пырнули ножом в центре Южно-Сахалинска

В ночь с 20 на 21 августа у одного из баров на улице Ленина в Южно-Сахалинске произошел конфликт. По словам очевидцев, в результате один из парней получил ножевое ранение в шею и потерял много крови. Пострадавшего госпитализировали.

Как сообщили astv.ru в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, сообщение в полицию поступило от скорой помощи. Согласно документам, пострадавшему 27 лет, его избил неизвестный.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.