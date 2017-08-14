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В Южно-Сахалинске отрепетировали «живой» триколор

В Южно-Сахалинске отрепетировали «живой» триколор

Праздничный флешмоб пройдет завтра

22 августа в столице Сахалинской области с размахом отметят День государственного флага. К нему готовятся заранее. Так, сегодня в парке культуры и отдыха имени Гагарина организаторы отрепетировали праздничный флешмоб. Его суть в том, что люди выстроят «живой» триколор.



- Несмотря на то, что День государственного флага относительно молодой праздник, «Молодая гвардия» всегда присоединяется к празднованию. Отрадно, что с каждым годом мы всё шире и шире его отмечаем. На завтрашний вечер в Южно-Сахалинске запланирована масштабная развлекательная программа. Будут и выступления творческих коллективов, организуют патриотический автопробег, в завершение всего в парке Гагарина состоится молодежный флешмоб, посвященный празднику. Он заключается в том, что молодежь и все желающие растянут большой флаг РФ. Сегодня прошла удачная репетиция, - сообщил лидер сахалинских молодогвардейцев Николай Литус.

Праздничная программа в парке начнется в 18:30. Гостям будут раздавать ленточки и флажки цветов российского флага. Кроме того, получить в этот день символы жители смогут с 14:00 на площади перед Сахалинским международным театральным центром имени Чехова, главпочтамтом, у Сахалинской областной универсальной научной библиотеки.

Автор: Галина Броневая, сегодня, в 16:56 0
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