«Эковахта Сахалина»: коммерсанты лишают реку в Корсаковском районе нерестовой горбуши

«Экологическая вахта Сахалина» обследовала реку Очепуха в Корсаковском районе. По сообщению организации, полевая группа выявила факт сплошного перекрытия русла реки загородкой в четырех километрах от устья.

Загородка от берега до берега полностью блокирует продвижение горбуши к естественным нерестилищам реки Очепуха вверх по течению от слияния с правым притоком - рекой Знаменка, на которой расположен лососевый рыбоводный завод «Лесной».

Как удалось выяснить экологам, загородка на основном русле Очепухи установлена сотрудниками «в целях накопления рыбы и пропуска к забойке завода» – другими словами, чтобы горбуша и другие виды рыб шли не в основное русло реки Очепуха, к местам природного нереста, а к специализированной забойке, оборудованной для отлова производителей в целях закладки на инкубацию икры.

Площадь естественных нерестилищ горбуши в реке Очепуха, по данным «СахНИРО», составляет 131,2 тысячи квадратных метров. На просьбу объяснить установку сплошной загородки на основном русле реки представитель ООО «Салмо» ответил отказом, предложив написать официальный запрос.

«Эковахта Сахалина» считает установку данного сооружения не соответствующей закону и направила по данному факту обращения в надзорные органы.

Экологи также обследовали 4-километровый участок Очепухи выше этого заграждения – горбуша на нерестилищах реки встречается единично.

«Подходы рыбы в этом "рыбном" году, - говорит руководитель "Эковахты" Дмитрий Лисицын, - катастрофически низкие. Первым приоритетом должно быть обеспечение естественного нереста, заполнение нерестилищ и их охрана от браконьерства. Соответствующее требование содержится и в основных принципах закона о рыболовстве. Организация продолжает вести промысел на путях миграции горбуши, и при этом еще и опустошает естественные нерестилища ради искусственного воспроизводства. Мы считаем это недопустимым».