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Жительницу Северо-Курильска изнасиловал приехавший на заработки мужчина
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Жительницу Северо-Курильска изнасиловал приехавший на заработки мужчина

Он угрожал женщине убийством, душил и избивал ее

Курильским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого 39-летнего жителя Горно-Алтайска. Он подозревается в совершении изнасилования и насильственных действий сексуального характера.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, подозреваемый со своими родственниками находится в течение года в Северо-Курильске на заработках.

В шесть часов утра 13 августа нетрезвый подозреваемый проник в квартиру 32-летней местной жительницы. Мужчина, угрожая хозяйке убийством, стал ее душить и избивать.

"Подавив волю потерпевшей к сопротивлению, злоумышленник совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера, а также изнасилование", - сообщают в областном следкоме.

Подозреваемый задержан и взят под стражу.  

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:05 0
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