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Дальневосточники неоднозначно оценили идею перенести столицу к ним
Фото: Shutterstock

Дальневосточники неоднозначно оценили идею перенести столицу к ним

Они сходятся в том, что проект заманчивый, но нереальный

Дальневосточники разошлись во мнениях насчет идеи о переносе столицы России за Урал. В очередной раз эту тему поднял политолог Юрий Крупнов. В заочной дискуссии ему оппонировал даже мэр Москвы Сергей Собянин. Скептически о переезде столицы отозвалось и большинство опрошенных агентством «Восток-Медиа» жителей востока страны.

Доктор экономических наук из Владивостокского университета экономики и сервиса Александр Латкин счел идею переместить столицу Российской Федерации «неразумной и неактуальной». По его словам, вступление государства в эру так называемой цифровой экономики, когда все транзакции и процессы становятся быстрее и независимее от расстояний, сводит на нет эффективность такого решения в контексте экономической выгоды.

В свою очередь, директор Азиатско-Тихоокеанского института миграционных процессов Юрий Авдеев убежден в обратном: «Президентская столица России должна быть во Владивостоке - я это говорил уже давно. Эта идея была высказана ещё Сергеем Переслегиным в книге «Опасная бритва Оккама». <…> Россия сегодня так же ориентирована на Европу, как и на Азию. И поскольку события сейчас разворачиваются на востоке страны с возрастающей скоростью, Россия не может оставаться в оперативных взаимоотношениях с Азией, не имея здесь центра принятия решений. И очевидно, что этим центром может и должен быть Владивосток».

Доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске Илдус Ярулин считает, что нужно в первую очередь определить статус крупных региональных мегаполисов и их полномочия – как территориальных центров.

- Сегодня слишком сильно желание приезжих столичных управителей отчитаться об успехах перед центром. Это мешает реальному развитию и лишь искажает всю повестку. Может, намерения-то и правильные, но благими намерениями вымощена дорога в ад. С одной стороны, нужно ограничивать роль Москвы как абсолютного центра всего и вся – перенос части правительственных функций на периферию – всё это имеет смысл. Но это стоит астрономических денег. Есть смысл лишь определять большие полномочия для столиц регионов – вот в чём выход, - прокомментировал Ярулин.

Сахалинский политолог Александр Болотников также критически отнёсся к «старой новой» идее о переносе российской столицы из Москвы на восток: «Это – очередная чушь. Централизация происходит не от того, что столица находится там, а от того, что там все финансовые и политические центры. Где деньги – там и создаются рабочие места, поэтому Москва и стала тем мегаполисом, который уже не выдерживают ни сами москвичи, ни страна. В то же время Москва – это исторический центр страны, а вот финансовый центр вполне можно переносить за Урал – разместить там основные компании, Государственную думу и Совет Федерации. Федеральные министерства тоже можно было бы распределить по стране: например, в Новосибирск перенести министерства промышленности и сельского хозяйства. Ещё как вариант для Минсельхоза – Краснодарский край или Ставрополье.

Глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту Путину план проекта по «размосквичиванию» России. В нем он предложил перенести новый город России из Москвы в Сибирь или на Дальний Восток. Нынешняя ситуация, обосновал свою идею он, может привести к тому, что центральное правительство утратит контроль за удаленными территориями.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 17:54 +4
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Комментарии
MARBLE
Написано вчера, в 18:15
Делёжка страны началась ....
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+2
Ogonek
Написано вчера, в 18:42
бзик....
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+1
Анонимный
Написано вчера, в 19:13
нет здесь логистики для столицы. Да и дорого безмерно. На наши же деньги - на налоги - лягут все затраты.
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+1
Лунный цветок
Написано вчера, в 20:40
На самом деле частично "разгрузить" Москву уже давно пора... Да и по удобству взаимодействия, самый простой пример: сократить количество часовых поясов с лицами ответственными за принятие решений - уже профит.
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0
SonyI
Написано вчера, в 21:50
Не приведи Господи! Чур...не ДВ! Тьфу-тьфу-тьфу!
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0
Максим Талонин
Написано сегодня, в 00:45
SonyI, Ну, почему. За визой в США удобно будет летать. Да чёрт возьми, за любой визой станет удобно)
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0
S.V.
Написано вчера, в 22:05
давайте Кремль перенесём в Дальнее
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+1
Алексей Ермоленко
Написано вчера, в 22:11
S.V., Почву уже подготовили
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+1
S.V.
Написано вчера, в 22:12
Алексей Ермоленко,
будут теперь на Кремле писать "Возлюби столичного своего" ))))))))
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+1
ostrovsakhalin
Написано вчера, в 22:34
"эру так называемой цифровой экономики, когда все транзакции и процессы становятся быстрее и независимее от расстояний, сводит на нет эффективность такого решения в контексте экономической выгоды." - москвич мать его. Привык, у себя в столице жить. И понять не может, что позвонив в 11 утра по Москве, он балбес ужеиникогоне найдёт на Дв. Но они считают, что под низ должны подстроится. В чем проблема переезда, только в том, что отвалится Московская прокладка? Приближенных людей? И некоторые лишаться привычных кабинетов.
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0
Online
Smurnoy Online
Написано сегодня, в 00:59
Перенос столицы за Урал, может и имеет смысл, например в Новосибирск или Красноярск, но во Владивосток это перебор.
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0
Irusik1982
Написано сегодня, в 01:10
Лучше в Магадан... Всех министров, владельцев заводов, газет, пароходов)))
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