Дальневосточники неоднозначно оценили идею перенести столицу к ним

Фото: Shutterstock

Дальневосточники разошлись во мнениях насчет идеи о переносе столицы России за Урал. В очередной раз эту тему поднял политолог Юрий Крупнов. В заочной дискуссии ему оппонировал даже мэр Москвы Сергей Собянин. Скептически о переезде столицы отозвалось и большинство опрошенных агентством «Восток-Медиа» жителей востока страны.

Доктор экономических наук из Владивостокского университета экономики и сервиса Александр Латкин счел идею переместить столицу Российской Федерации «неразумной и неактуальной». По его словам, вступление государства в эру так называемой цифровой экономики, когда все транзакции и процессы становятся быстрее и независимее от расстояний, сводит на нет эффективность такого решения в контексте экономической выгоды.

В свою очередь, директор Азиатско-Тихоокеанского института миграционных процессов Юрий Авдеев убежден в обратном: «Президентская столица России должна быть во Владивостоке - я это говорил уже давно. Эта идея была высказана ещё Сергеем Переслегиным в книге «Опасная бритва Оккама». <…> Россия сегодня так же ориентирована на Европу, как и на Азию. И поскольку события сейчас разворачиваются на востоке страны с возрастающей скоростью, Россия не может оставаться в оперативных взаимоотношениях с Азией, не имея здесь центра принятия решений. И очевидно, что этим центром может и должен быть Владивосток».

Доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске Илдус Ярулин считает, что нужно в первую очередь определить статус крупных региональных мегаполисов и их полномочия – как территориальных центров.

- Сегодня слишком сильно желание приезжих столичных управителей отчитаться об успехах перед центром. Это мешает реальному развитию и лишь искажает всю повестку. Может, намерения-то и правильные, но благими намерениями вымощена дорога в ад. С одной стороны, нужно ограничивать роль Москвы как абсолютного центра всего и вся – перенос части правительственных функций на периферию – всё это имеет смысл. Но это стоит астрономических денег. Есть смысл лишь определять большие полномочия для столиц регионов – вот в чём выход, - прокомментировал Ярулин.

Сахалинский политолог Александр Болотников также критически отнёсся к «старой новой» идее о переносе российской столицы из Москвы на восток: «Это – очередная чушь. Централизация происходит не от того, что столица находится там, а от того, что там все финансовые и политические центры. Где деньги – там и создаются рабочие места, поэтому Москва и стала тем мегаполисом, который уже не выдерживают ни сами москвичи, ни страна. В то же время Москва – это исторический центр страны, а вот финансовый центр вполне можно переносить за Урал – разместить там основные компании, Государственную думу и Совет Федерации. Федеральные министерства тоже можно было бы распределить по стране: например, в Новосибирск перенести министерства промышленности и сельского хозяйства. Ещё как вариант для Минсельхоза – Краснодарский край или Ставрополье.

Глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту Путину план проекта по «размосквичиванию» России. В нем он предложил перенести новый город России из Москвы в Сибирь или на Дальний Восток. Нынешняя ситуация, обосновал свою идею он, может привести к тому, что центральное правительство утратит контроль за удаленными территориями.