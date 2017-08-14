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В областном центре закрывают на ремонт часть Сахалинской и Поповича

В областном центре закрывают на ремонт часть Сахалинской и Поповича

Ограничение продлится от суток до двух

С вечера субботы до вечера воскресенья в Южно-Сахалинске будет ограничено движение еще на одном участке дорог. Для проезда закроют южную сторону улицы Сахалинской от Вокзальной улицы (железнодорожный переезд) на восток.

По сообщению администрации города, причина закрытия – ремонт ливневой канализации. Ограничение продлится с 19:00 19 августа до 21:00 20 августа.  Для движения останется открытой северная половина Сахалинской.  

Кроме того, в 8 часов утра в субботу закрывается участок Поповича от проспекта Мира до улицы Чехова. Там укладывают новое дорожное покрытие. Движение по улице планируется возобновить в 6 часов утра в понедельник.

Как ранее сообщал ASTV.RU, помимо этого, в выходные ограничивается движение по Комсомольской улице из-за ремонта, а также на нескольких магистралях – во время велопробега. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:59 +2
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Комментарии
НКолчина
Написано сегодня, в 17:32
А давайте закроем сразу все улицы города, с пятницы 24.00 до понедельника 06.00? И за один раз что-то там починим? Пройдут велопробеги и другие мероприятия...
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+2
Online
SonyI Online
Написано сегодня, в 17:44
НКолчина, Нееее...пусть закрывают в субботу!)))) Надо успеть из города выехать на природу!
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+1
Online
babaj Online
Написано сегодня, в 18:56
Помню Поповича,когда по ней проходило максимум 10 авто за день и встречались даже лошадиные телеги. Эту улицу долго не хотели асфальтировать ,хотя она была самая ухабистая в городе,видно не уважали космонавта. Изначально,в 60-х, называлась улица Заводская. А при японцах не помню.)))
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