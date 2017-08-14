В областном центре закрывают на ремонт часть Сахалинской и Поповича

Ограничение продлится от суток до двух

С вечера субботы до вечера воскресенья в Южно-Сахалинске будет ограничено движение еще на одном участке дорог. Для проезда закроют южную сторону улицы Сахалинской от Вокзальной улицы (железнодорожный переезд) на восток.

По сообщению администрации города, причина закрытия – ремонт ливневой канализации. Ограничение продлится с 19:00 19 августа до 21:00 20 августа. Для движения останется открытой северная половина Сахалинской.

Кроме того, в 8 часов утра в субботу закрывается участок Поповича от проспекта Мира до улицы Чехова. Там укладывают новое дорожное покрытие. Движение по улице планируется возобновить в 6 часов утра в понедельник.

Как ранее сообщал ASTV.RU, помимо этого, в выходные ограничивается движение по Комсомольской улице из-за ремонта, а также на нескольких магистралях – во время велопробега.