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Несколько улиц Холмска 21 августа останутся без холодной воды
mos.ru

Несколько улиц Холмска 21 августа останутся без холодной воды

Причина - проведение работ на насосной станции

В Холмске из-за ремонтных работ на насосной станции «Районной» 21 августа  с 14.00 до 19.00 часов не будет подаваться вода по улицам: А. Макарова, Дальневосточная, Горная.

Как сообщают в районной администрации, затем будет производиться дезинфекция водопроводных сетей в течение 4 часов с повышенной дозой хлора.

В это время воду для питьевых нужд употреблять нельзя, можно использовать только в хозяйственно-бытовых целях.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:04 +2
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Комментарии
Matso
Написано сегодня, в 16:56
не уже ли на горячею заменят?)
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0
Perdimonocle
Написано сегодня, в 18:02
а в Холмске кроме холодной воды есть ещё какая-то?
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Ness1
Написано сегодня, в 18:34
Perdimonocle, ещё есть грязная
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