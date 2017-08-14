Несколько улиц Холмска 21 августа останутся без холодной воды

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В Холмске из-за ремонтных работ на насосной станции «Районной» 21 августа с 14.00 до 19.00 часов не будет подаваться вода по улицам: А. Макарова, Дальневосточная, Горная.

Как сообщают в районной администрации, затем будет производиться дезинфекция водопроводных сетей в течение 4 часов с повышенной дозой хлора.

В это время воду для питьевых нужд употреблять нельзя, можно использовать только в хозяйственно-бытовых целях.