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На время асфальтирования в Южно-Сахалинске будет закрыт участок ул. Комсомольской

На время асфальтирования в Южно-Сахалинске будет закрыт участок ул. Комсомольской

Проезда не будет от перекрестка с улицы Есенина до магазина «Гильдия»

19 августа с 13.00 до 18.00 в Южно-Сахалинске ограничат движение по ул. Комсомольской от перекрестка с ул. Есенина до магазина «Гильдия» (ул. Комсомольская, 306а), где на прошлой неделе проводились работы по устройству системы водоотведения.

В предстоящую субботу строительная компания восстановит здесь нарушенное во время ремонтных работ асфальтобетонное покрытие проезжей части. В случае досрочного их окончания ограничения будут оперативно сняты.

При неблагоприятных погодных условиях работы проведут 20 августа с 9.00 до 20.00.

Администрация города просит с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее планировать маршрут.

Из-за велопробега также временно закроют для движения несколько участков улиц областного центра.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:44 +1
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Место
Южно-Сахалинск
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Комментарии
lvista
Написано сегодня, в 11:49
Вертолётик надобно уже для передвижения приобреталь. Вертолет газель с киргизом за рулем, болтающим по телефону и принимающим второй рукой оплату
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+3
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 11:59
lvista,
и салон прокуренный такой,чебуреками воняющий,маслом прогорклым...)))
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