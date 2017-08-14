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На следующей неделе на Сахалине потеплеет
фото Альбины Тесленко

На следующей неделе на Сахалине потеплеет

Антициклон с Охотского моря отодвинется за Курильские острова и на юг острова придет теплый воздух с материка

Всю неделю под влиянием охотского антициклона на юге Сахалина стояла прохладная погода с температурами на 1-3° ниже средних многолетних значений. Похолодало и на севере острова, там температура опустилась до нормы.

Как сообщает Сахалинское УГМС, в выходные дни на юге острова ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью 11…16°, днем 18…23°.

В понедельник антициклон с Охотского моря отодвинется за Курильские острова и на юг Сахалина придет теплый воздух с материка. В первой половине недели на юге острова будет без осадков. Температура ночью 12…17°, днем 21…26°. В середине недели возможен небольшой кратковременный дождь. Температура ночью не изменится, днем 19…24°.

Через северную часть Сахалина периодически будут смещаться фронтальные разделы с Хабаровского края. В субботу в северных и центральных районах преимущественно без осадков. В воскресенье днем в северных районах ожидается небольшой дождь. Температура ночью 8…13°, днем 17…22°. Кратковременный дождь возможен в понедельник и среду. Температура в ночные часы 9…14°, днем 16…21, при прояснениях до 26°.

В конце недели через Сахалин возможно прохождение активного атмосферного фронта с дождями и усилением ветра.

На Курильских островах в выходные дни преимущественно без осадков. Температура ночью 9…14°, днем 13…18°. В дальнейшем в Северо-Курильском районе дождь ожидается во вторник и среду, а на юге гряды в конце недели. Температура ночью 10…15, днем 15…20°.

В Южно-Сахалинске в субботу и воскресенье переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Температура ночью 11…13°, днем 21…23°

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:42 +3
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Комментарии
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 16:01 Отредактированно сегодня, в 16:02
мы хоть откроем купальный сезон этим летом, да или нет!
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 16:04
(князь) Вельзевул, мы уже давно открыли
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+2
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 16:12
НюНик_просто_Анна, когда снег сошел с сопок ?
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+1
Nektos
Написано сегодня, в 16:22
(князь) Вельзевул, тоже про это подумала
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+1
Еще 2 комментария
S.V.
Написано сегодня, в 16:12
ура,лето пришло!)))))))
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+2
Nektos
Написано сегодня, в 16:23
Может хоть искупнемся
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+3
VLадимир
Написано сегодня, в 17:07
Nektos, купаться будем на Крещение
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+3
Nektos
Написано сегодня, в 17:48
VLадимир, точно
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+2
Ри Валерия
Написано сегодня, в 17:00
Уже лету конец, а тут потеплеть вздумало!!! Ващееее, как всегда!!!
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+3
VLадимир
Написано сегодня, в 17:05
Ри Валерия, радовайся
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+4
Ри Валерия
Написано сегодня, в 17:07
VLадимир, Неееее, тепло это не про меня!!! Мне бы зимушку уже)))
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+1
Nektos
Написано сегодня, в 17:49
Ри Валерия, так и так у нас зимушка, только одна белая, другая зеленая
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+1
Еще 1 комментарий
Елена Долбня
Написано сегодня, в 19:11
Радоваться ....рано...
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