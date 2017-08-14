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В Южно-Сахалинске 19 августа ограничат движение по нескольким улицам

В Южно-Сахалинске 19 августа ограничат движение по нескольким улицам

Причина - проведение велопробега «Мой любимый город»

В связи с проведением велопробега «Мой любимый город»,  организованного по инициативе общественников в честь празднования 135-летия Южно-Сахалинска, 19 августа  ограничат движение автотранспорта по нескольким улицам областного центра.

На время заезда велосипедистов с 10.00 до 11.00 перекроют ул. Комсомольскую от ул. Больничной до ул. Пуркаева, далее ул. Пуркаева до ул. Горького и ул. Горького до пл. Славы. После прохождения колонны движение на каждом участке будет оперативно возобновляться.

Кроме этого участок ул. Горького от переулка Алтайского до ул. Тихоокеанской будет закрыт с 11.00 до 12.00.

Как сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска, движение пассажирского транспорта скорректируют, а горожан просят заблаговременно продумывать свои маршруты.

Также в этот день на время асфальтирования в Южно-Сахалинске будет закрыт участок ул. Комсомольской. Проезда не будет от перекрестка с улицы Есенина до магазина «Гильдия»

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:37 +1
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