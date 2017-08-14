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Пенная пляжная вечеринка впервые пройдет в Охе
Ее организуют местные жители
Завтра, 19 августа в Охе впервые пройдет пенная пляжная вечеринка. Ее организуют сами жители.
Мероприятие состоится на пляже у озера Семиозерье. Начало в 20:00.
Как рассказали astv.ru организаторы вечеринки, для гостей приготовили конкурсы, выступление восточной танцовщицы, весь вечер на пляже будет звучать танцевальная музыка.
"Возьмите с собой пену для ванн, мы наполним ей бассейн. Торговли на пляже не будет, так что прихватите с собой что-нибудь и перекусить. Но главное - хорошее настроение", - говорят организаторы.
Разрешение на проведение мероприятия охинцы получили.
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