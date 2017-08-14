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Пенная пляжная вечеринка впервые пройдет в Охе
obozrevatel.com

Пенная пляжная вечеринка впервые пройдет в Охе

Ее организуют местные жители

Завтра, 19 августа в Охе впервые пройдет пенная пляжная вечеринка. Ее организуют сами жители. 

Мероприятие состоится на пляже у озера Семиозерье. Начало в 20:00.

Как рассказали astv.ru организаторы вечеринки, для гостей приготовили конкурсы, выступление восточной танцовщицы, весь вечер на пляже будет звучать танцевальная музыка.

"Возьмите с собой пену для ванн, мы наполним ей бассейн. Торговли на пляже не будет, так что прихватите с собой что-нибудь и перекусить. Но главное - хорошее настроение", - говорят организаторы.

Разрешение на проведение мероприятия охинцы получили.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 15:31 +4
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Место
Оха
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 16:03
звучит как то жутковато
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+2
VLадимир
Написано сегодня, в 16:18
Наподобие этой?
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+3
MARBLE
Написано сегодня, в 16:38
"Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало"
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−1
Светлана Светлая
Написано сегодня, в 16:41
Дааа уж ,и кто там будет ?
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0
Denis67
Написано сегодня, в 16:42
В городе последнюю баню закрыли и воду отключили?
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0
Светлана Светлая
Написано сегодня, в 16:44
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0
Анонимный
Написано сегодня, в 17:16
это ж всё в озеро попадёт по итогу.
Мероприятие по очистке озера получается.
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0
Мася
Написано сегодня, в 17:37
Да там помойка
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−1
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 17:41
Оха-ха-ха-ха!
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+1
Vegas
Написано сегодня, в 18:17
Пфф) как всегда понаедет куча быдлоты, обосрут и загадят весь берег включая и само озеро! Если в день города на против мерии свинарник, то что будет там? Свиньи те еще, как можно было разрешить?!
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0
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