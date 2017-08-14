В Южно-Сахалинске горит трехэтажное офисное здание

В Южно-Сахалинске на улице Шлакоблочной, в районе баз по Украинской, горит трехэтажное офисное здание. В нем расположены офисы компании «Симост», торгующей строительными материалами, и базы приема металлолома «Умитэкс». Адрес пострадавшего строения: Шлакоблочная, 34/1.

Как следует из присланного в адрес ASTV.RU очевидцем видео, огнем охвачены внутренние помещения на третьем этаже. Наружу пробивается плотный дым, который то усиливается, то ослабевает. Со временем белый дым превращается в темно-серый. Одна за другой к месту возгорания подъехали несколько пожарных машин – в какой-то момент их число достигло пяти.