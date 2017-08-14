В Южно-Сахалинске горит трехэтажное офисное здание
Пожар на Шлакоблочной тушат несколько расчетов
В Южно-Сахалинске на улице Шлакоблочной, в районе баз по Украинской, горит трехэтажное офисное здание. В нем расположены офисы компании «Симост», торгующей строительными материалами, и базы приема металлолома «Умитэкс». Адрес пострадавшего строения: Шлакоблочная, 34/1.
Как следует из присланного в адрес ASTV.RU очевидцем видео, огнем охвачены внутренние помещения на третьем этаже. Наружу пробивается плотный дым, который то усиливается, то ослабевает. Со временем белый дым превращается в темно-серый. Одна за другой к месту возгорания подъехали несколько пожарных машин – в какой-то момент их число достигло пяти.
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Событие
Комментарии
мука
Написано сегодня, в 15:33
а где видео-то?
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0
S.V.
Написано сегодня, в 16:10
проводка?..
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0
Обезьян_В_кедахЪ
Написано сегодня, в 16:28
Про водку вообще ни слова
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+4
MARBLE
Написано сегодня, в 16:29
Обогревателей сверх нормы включили + офисная техника...
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−1
Vings
Написано сегодня, в 16:56
MARBLE, сегодня обогреватели? так вроде как тепло
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0
MARBLE
Написано сегодня, в 16:59
Vings, Не, в офисах холодно, сама в офисе работаю, знаю, как "тепло"...
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0
Vings
Написано сегодня, в 17:03
MARBLE, значит у вас борьбы нет между теми, кому жарко и любят кондиционер и теми, кому этот кондиционер на фиг не нужен
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0
leksoos13
Написано сегодня, в 16:42
там проверки никакие не назначали?:)
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+3
Vings
Написано сегодня, в 16:58
leksoos13, скорее всего более банально-нарушения пожбезопасности
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+2
Online
SonyI Online
Написано сегодня, в 17:52
Кто-то покурил....в "рукав"!
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0