Подрядчик по ремонту крыши прокомментировал претензии жителей южно-сахалинского дома

Подрядчик капитального ремонта крыши дома в Южно-Сахалинске по улице Сахалинской, 32, прокомментировал обращение жителей этого дома, ставшее поводом для материала ASTV.RU. По словам представителей ООО «Сириус», большинству претензий собственников есть объяснения.

Как сообщил один из руководителей компании Никита Щербаков, строительный мусор в мешках, по поводу наличия которого у подъездов были недовольны жители, вывозится по графику. Кроме того, рабочие вывозят не только остатки своих материалов, но и тот мусор, которые за многие годы накопился на чердаке здания. Дорожки же для слепых, о разрушении которой сообщали люди, не было уже на момент начала работ, добавил подрядчик.

На объекте постоянно присутствует инженер, поэтому если кто-то из жителей замечал рабочих без касок или страховки, вероятно, это было не в рабочих обстоятельствах. Даже с экономической точки зрения «никто из работодателей не хочет платить за смерть или увечья сотрудников», добавили в организации, поэтому за страховкой и контролем над ней от инженеров требуют постоянно следить.

Паспорт работ на объекте есть, но его постоянно ломают вандалы, ответили в компании. Уходит время, чтобы его восстановить. Если же при работах подрядчика пострадало чье-либо жилье (один из собственников заявил ASTV.RU, что его квартиру на последнем этаже затопило), то ущерб будет полностью компенсирован на основании оценки, сообщил Щербаков.

Как сообщил ASTV.RU, в редакцию в начале августа обратился житель дома на Сахалинской, 32. У него накопились вопросы к организации, занимающейся капитальным ремонтом крыши здания. При этом ни в одной структуре, так или иначе ответственной за контроль над такими работами, долгое время не могли сообщить, какая компания их ведет.