Сахалинец изнасиловал сестру жены

Следственным отделом по Невельску СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего ранее судимого за аналогичное преступление местного жителя по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, 15 августа 34-летняя жительница Невельска пришла в квартиру, где живет её сестра с мужем. Супруг сестры был пьян и предложил женщине вступить с ним в половую связь.

Гостья отказала. Тогда мужчина взял кухонный нож, стал угрожать женщине, что убьет ее, а потом дважды ударил ножом в ногу и руку женщины.

Продолжая угрожать потерпевшей, мужчина изнасиловал сестру жены.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ. Предварительным следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.