новости
новости
Регистрация
Сахалинец изнасиловал сестру жены

Сахалинец изнасиловал сестру жены

За сопротивление невельчанин дважды ударил женщину ножом

Следственным отделом по Невельску СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего ранее судимого за аналогичное преступление местного жителя по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, 15 августа 34-летняя жительница Невельска пришла в квартиру, где живет её сестра с мужем. Супруг сестры был пьян и предложил женщине вступить с ним в половую связь.

Гостья отказала. Тогда мужчина взял кухонный нож, стал угрожать женщине, что убьет ее, а потом дважды ударил ножом в ногу и руку женщины.

Продолжая угрожать потерпевшей, мужчина изнасиловал сестру жены.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ. Предварительным следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:47 +2
Другие статьи по темам
Место
Невельск
Прочее
изнасилованиеследственный комитет
Популярное на ASTV
На юге Сахалина легковушка сбила медведя
На юге Сахалина легковушка сбила медведя
Нетрезвый водитель сбил несколько авто, пытаясь уйти от погони в Южно-Сахалинске
Нетрезвый водитель сбил несколько авто, пытаясь уйти от погони в Южно-Сахалинске
Солдат-контрактник погиб на Курилах
Солдат-контрактник погиб на Курилах
Подготовлен список данных пользователей интернета для передачи ФСБ
Подготовлен список данных пользователей интернета для передачи ФСБ

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 14:49
синька Ч@о но пить не брошу.
Ответить
+3
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 14:53
"ранее судимого за аналогичное преступление "
теперь обратно ....
Ответить
+3
Online
ateriya Online
Написано сегодня, в 14:54
А жена где была? И какого черта идти в гости к сестре,если ее дома нет. Видишь зять пьяный развернулась и ушла по быстрому. Какого черта попёрлась в квартиру? Никакого самосохранения в голове. Дурь одна.
Ответить
+3
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 14:55
Хорошо что не брата мужа...
Ответить
+1
Online
SonyI Online
Написано сегодня, в 14:57
Фууу..гадость какая! Опять синька! А еще говорят, что "рожденный пить...##ать не может"! Мерзота!
Ответить
+2
Andrey2017
Написано сегодня, в 15:02
Отморозь!
Ответить
+1
Online
Tatiana90 Online
Написано сегодня, в 15:12
В следующий раз не будет приходит в дом где находится пьянь болотная.
Ответить
+1
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 15:12
Водка из человека дегротов, дибилойдов творит. Жесть, Санта - Барбара в реалии.
Ответить
0
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 15:14
https://www.youtube.com/watch?v=EW0FpVoK9JY - скоро девизом области станет
Ответить
+1
Online
SPY Online
Написано сегодня, в 15:15
Ооо довели то мужиков
На ...утку пары тыщ не было чтоль?
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Южносахалинцев приглашают принять участие в велопробеге
Южносахалинцев приглашают принять участие в велопробеге
Подрядчик по ремонту крыши прокомментировал претензии жителей южно-сахалинского дома
Подрядчик по ремонту крыши прокомментировал претензии жителей южно-сахалинского дома
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru