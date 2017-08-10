Камчатские вулканологи исследуют термальные воды на Южных Курилах

Вулканологи из Петропавловска-Камчатского уже второй раз за последние три года проводят в Южно-Курильском районе полевые работы по теме «Геохимия термальных вод и газов вулкано-гидротермальных систем острова Кунашир». Первый приезд на Кунашир состоялся летом 2015 года. В 2016 году камчатские учёные работали на Средних Курилах. В 2017 году учёные уже отработали на Северных Курилах и сейчас, разделившись на несколько отрядов (Кунашир, Итуруп и Уруп), проводят исследования в южной части Курильской гряды.

Как сообщают в заповеднике "Курильский", главной задачей полевых работ на Кунашире в 2017 году (со 2 по 16 августа) стало повторное обследование основных выходов гидротерм в районах вулканов Менделеева и Головнина, на территории заповедника и его охранных зон. В первую очередь, интерес представляет изучение изотопного состава серы в термальных водах для определения генезиса (происхождения) источников. В этом году в составе кунаширского отряда 4 участника: Дмитрий Кузьмин, Екатерина Волошина, Кирилл Тарасов и Сашенкова Анна. Со стороны заповедника «Курильский» группу курировала н.с. Елена Линник.

Основные исследования с передвижением по морю на моторных лодках группе удалось провести в начале своего пребывания на Кунашире до того времени, как погода «испортилась». Всю последнюю неделю на острове морось, туман, дожди, ветер и сильное волнение моря с тихоокеанской стороны. Несмотря на это по оценкам многих специалистов полевой сезон 2017 года по сравнению с предыдущими, характеризуется сухостью и относительно малым количеством осадков. Уровень воды в реках, озёрах и на болотистых участках сильно упал. Это позволило обследовать несколько новых термальных выходов, например, в районе Третьяковских источников, на ручье Кислый и в других местах, где они не были обнаружены в 2015 году.

Выходы горячих минерализованных источников связаны с геологическими системами «старых» вулканов, которым более 2-4 миллионов лет. Возможно, этим объясняется, что в районе вулкана Тятя горячих источников нет, так как это – самый молодой вулкан Кунашира. А вот вулканы Менделеева и Головнина, имеющие уже «солидный» возраст, обладают многочисленными термальными проявлениями. Кальдера – вообще удивительное место. Для вулканологов и геохимиков – это настоящая природная лаборатория, где можно встретить выходы термальных вод всей линейки pH от ультракислых до близнейтральных.

Однако ни один из группы камчатских вулканологов не рискнул искупаться в озере Кипящее, тем более этим летом, когда уровень воды в озере снизился почти на 40 см. Здесь появились новые кипящие «грязевые котлы» и открылись выходы высокотемпературных источников. Руководитель отряда Дмитрий Кузьмин прокомментировал: «Среда здесь достаточно агрессивная, очень быстро окисляется даже медицинская нержавеющая сталь, поэтому посетителям сольфатарных полей кальдеры следует быть очень осторожными и соблюдать правила техники безопасности. Это касается и других мест выходов вулканических газов».

К системе вулкана Головнина относятся также выходы пульсирующих береговых Алехинских источников в приливно-отливной зоне на побережье Охотского моря. В этом году температура воды в них достигала 100,3 градуса C.

Вулканологи благодарят сотрудников заповедника «Курильский» за организацию и помощь в полевых работах. Подробно результаты работ будут изложены в Летописи природы заповедника.

Исследования проводятся в рамках темы государственного задания ИВиС ДВО РАН и проекта Российского научного фонда (РНФ).